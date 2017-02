Rajoy no aclareix si hi ha reunions secretes amb la Generalitat

Mariano Rajoy evita aclarir l'embolic sobre si hi ha reunions secretes entre el govern espanyol i la Generalitat, tal i com va confirmar el delegat de l'executiu central diumenge, Enric Millo, i ha desmentit aquest dilluns el líder del PP català, Xavier García Albiol. En roda de premsa des de Màlaga amb el president de França, François Hollande, el cap de l'executiu espanyol ni ha confirmat ni desmentit aquests contactes. Preguntat i repreguntat sobre l'assumpte, s'ha limitat a dir que treballarà perquè les coses funcionin millor a Catalunya amb més inversió amb infraestructures com el Corredor Mediterrani, per exemple. Hollande tampoc s'ha volgut mullar sobre el procés i ha precisat que no ha centrat cap de les converses amb Rajoy.

El president espanyol manté la mà estesa al diàleg amb Catalunya però tres mesos després del llançament de 'l'operació diàleg' la Moncloa no entra en el terreny de les concrecions. De fet, manté congelada la reunió amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Fonts de la Moncloa assenyalaven la setmana passada que és preferible que el diàleg es faci a baix nivell i amb d'altres institucions que no siguin només el Govern. Aquest dilluns Rajoy ha evitat posar data a la cita i preguntat específicament sobre la trobada que reclama el PDECat, el partit de Puigdemont, ha eludit la resposta.

Rajoy diu que s'ofereix a parlar de tot menys del referèndum i ha assegurat davant d'Hollande, en una trobada en què s'ha parlat molt de populismes i extrema dreta a Europa -vist l'auge de Marine Le Pen de cara la presidencials franceses- que cap president d'Espanya permetrà que es "liquidi la sobirania nacional", sigui tant ell on un d'un altre color polític.

540x306 L'exèrcit espanyol ha rebut Hollande amb honors militars. EFE L'exèrcit espanyol ha rebut Hollande amb honors militars. EFE

El president espanyol ha reiterat que té quatre prioritats per a Catalunya que acaben guardant molta relació amb elles i presenten poques concrecions. La primera, que estan disposats a parlar dels "problemes reals i que preocupen al conjunt dels ciutadans", però que Puigdemont ho rebutja perquè no va assistir a la Conferència de Presidents. Segon, que cal que les institucions representin el conjunt dels ciutadans, i que això actualment el Govern no ho està fent perquè "està al servei de l'independentisme". "Jo no actuo igual sent president del PP que del conjunt d'Espanya", ha precisat.

La tercera prioritat és "no dividit més la societat catalana". Considera que durant els últims cinc anys del procés "han afectat la cohesió interna a Catalunya i no han aportat res de bo als ciutadans". I últim, tal i com apuntava aquest dilluns l'ARA, intentar seguir el votant moderat del PDECat defensat que "no es pot, en els temps que vivim de populismes i extremismes, deixar en mans d'una força política radical i extremista com la CUP la Generalitat". "No podem posar i treure gent de la presidència de la Generalitat perquè crec que és molt dolent per a la salut democràtica de les institucions", ha conclòs.

540x306 Hollande ha mostrat molta complicitat amb la presidenta andalusa, la socialista Susana Díaz. EFE Hollande ha mostrat molta complicitat amb la presidenta andalusa, la socialista Susana Díaz. EFE

Al seu torn, Hollande s'ha espolsat ràpid el tema català. " No hem abordat aquest tema amb Rajoy perquè no l'havíem de parlar", ha agregat. El president espanyol també ha deixat clar que no era a l'agenda de la cimera ni ha sortit en la conversa.