Rufián sobre l'expresident Pujol: "És el pitjor que li ha passat a Catalunya"

El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián considera que l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol "és el pitjor que li ha passat a Catalunya i a la política catalana juntament amb Ciutadans", segons ha afirmat en una entrevista a Europa Press. El republicà ha confiat que els problemes judicials de la família Pujol no perjudicaran el procés sobiranista català.

"És un capo, un polític que, com tants altres, va pensar durant molt de temps que aquest país era el seu negoci, casa seva. No sé si he sigut suficientment clar", ha exposat Rufián, que ha lamentat que ERC hagi de respondre pels escàndols de l'expresident, "un senyo que primer va pactar amb Felipe González i després amb José María Aznar. En aquest sentit, veu injust haver de donar explicacions sobre casos que afecten al PDECat.

Segons el diputat republicà, Pujol és per a ERC el mateix que Venezuela per a Podem. "A Podem li pregunten sempre per Venezuela, a nosaltres ens pregunten per Pujol. No passa res. La bona notícia és que ens sabem la resposta", ha afirmat Rufián. En aquest sentit, ha recordat que el projecte polític de l'expresident català mai va estar relacionat amb el sobiranisme i que "qui pensi que Pujol té alguna cosa a veure amb el procés d'autodeterminació, em sap greu, però no".

Pel que fa als casos de corrupció del PP, Rufián ha considerat que el president del Govern, Mariano Rajoy hauria de dimitir o almenys donar explicacions al Congrés. Tot i així, el diputat conclou que no passarà ni una cosa ni l'altra: "Té la majoria per no haver de fer-ho", ha lamentat.

Segons Rufián, la celebració del referèndum desencadenaria un conjunt de canvis a la resta d'Espanya que ara mateix Podem no pot impulsat perquè no té força suficient. "La principal derrota que Rajoy veu al seu horitzó és Catalunya. No hi ha cap altra amenaça", ha afirmat el diputat. El republicà s'ha ofert a Podem per arrencar iniciatives conjuntes al Congrés, però demana que a canvi col·laborin amb el referèndum català encara que no sigui acordat amb l'Estat. "Els ajudarem a canviar el seu país, però demanem que ens ajudin a canvi el nostre", ha dit.