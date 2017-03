El Congrés retira a Homs l'acta de diputat

Francesc Homs ja no és diputat del Congrés. La presidenta de la cambra, Ana Pastor, ha firmat aquest dimecres l'execució de sentència del Tribunal Suprem, que l'inhabilita a tretze mesos per haver participat en l'organització del 9-N. Pastor ha comunicat durant el ple d'avui que havia rebut l'execució i li ha deixat uns minuts perquè s'acomiadés des de la sala de premsa de la cambra acompanyat dels diputats del PDECat, ERC i el portaveu del PNB, Aitor Esteban, i n'expliqués els detalls.

"No s'expulsa un diputat del Congrés, sinó milers i milers de catalans", ha manifestat l'exconseller de Presidència, i ha denunciat que se l'hagi "expulsat" enmig d'un ple i reclamant a Pastor que doni garanties perquè s'incorpori ja demà mateix el seu substitut, Feliu Guillaumes. Fonts del PDECat veuen molt difícil que la junta de portaveus pugui incorporar ja demà mateix Guillaumes. Per tant, si el Congrés estigués davant d'una votació clau com la del decret dels estibadors o sobre els pressupostos generals de l'Estat, el PP jugaria amb un diputat d'avantatge. Un cop un uixer ha notificat a Homs que se li havia retirat l'acta de diputat, l'ha firmat i avui ja té previst endur-se les seves coses del despatx.

540x306 Francesc Homs, durant l'últim ple com a diputat aquest dimecres al Congrés. EFE Francesc Homs, durant l'últim ple com a diputat aquest dimecres al Congrés. EFE

Dubtes sobre el relleu

Homs no ha aclarit qui serà el seu substitut com a portaveu. Un dels que es perfilen és l'històric diputat Carles Campuzano, actualment, portaveu adjunt. Les mateixes fonts assenyalen que seria la successió per "sentit comú". Ara bé, aquest relleu no està clar a Barcelona, i l'altre nom que sona és el de l'altre diputat històric al Congrés, el gironí Jordi Xuclà. L'exconseller de Presidència ha dit que els detalls sobre el futur del partit a Madrid els donarà en roda de premsa al Col·legi de Periodistes dimarts a dos quarts de vuit del vespre. Caldrà abans, però, que s'aclareixin temes tècnics perquè ja es pugui participar a la junta de portaveus de dimarts i Guillaumes es pugui incorporar al ple.

El fins ara diputat del PDECat ha escurat els últims dies que li quedaven com a diputat des del Congrés. Ahir dimarts encara va participar a la junta de portaveus. "A mi se'm fa fora enmig d'un ple", ha denunciat. Tant el partit com el Suprem confiaven que l'expulsió es fes dijous a la tarda, un cop acabés l'activitat parlamentària de la setmana i per no aixecar polseguera. Homs ha manifestat que està "condemnat", però que també se sent "feliç": "Pot fer la sensació que han guanyat una batalla, però no podran imposar el que volen imposar".

Preguntat sobre si té intenció de demanar al govern espanyol l'indult, l'última bala que li quedaria més enllà del recurs al Tribunal Constitucional, que té intenció de presentar per demanar la suspensió de la sentència –però que en cap cas li permetria recuperar l'acta–, ho ha negat perquè "seria reconèixer una culpa que no tinc". "I hi ha una altra cosa que es diu dignitat", ha afegit entre somriures dels diputats del PDECat i d'ERC.