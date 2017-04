Podem demana celebrar un ple sobre corrupció al Congrés amb Rajoy i 4 ministres en 48 hores

Maniobra d'última hora de Podem i Compromís per seure Mariano Rajoy davant del mirall de corrupció en el menor temps possible. Els dos partits han demanat celebrar un ple monogràfic al Congrés en un termini màxim de 48 hores sobre la corrupció al PP després dels últims escàndols de l'Operació Lezo i l'ús "paternalista" que fa el partit de les institucions de l'Estat, amb connivència amb la Fiscalia General de l'Estat i el ministeri de Justícia. La iniciativa ha sorgit de Compromís que, al no tenir grup propi ja que està al mixt, ha demanat a la formació lila que donés suport a la seva proposta, que portaran a la junta de portaveus que es reunirà demà dijous i s'haurà de decidir en última instància divendres en la mesa del Congrés.

El termini de 48 hores el marquen davant la urgència dels últims escàndols i la necessitat que compareguin els màxims membres del govern implicats: el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido; el ministre de Justícia, Rafael Catalá; la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría; i el president espanyol, Mariano Rajoy. A més, ja hi ha previstos plens per a la setmana que ve -el debat sobre les esmenes a la totalitat dels pressupostos- i la següent. Fonts de Podem han assegurat que encara no han parlat ni amb el PSOE ni Ciutadans sobre la seva proposta, però tenen la sensació que no acabarà prosperant.

N'hi ha prou amb què dos grups ho sol·licitin perquè s'acabi celebrant un ple monogràfic. El dubte, però, és quan. La mesa del Congrés, controlada per Ciutadans -qui pot decantar la balança a favor del PP o del PSOE-, té la paella pel mànec per decidir quan comença a caminar qualsevol iniciativa. Ja va passar amb la creació de la comissió d'investigació per l'Operació Catalunya, que es va engegar quatre mesos i mig després que el ple aprovés la seva creació. I Podem també denuncia que està previst que passi el mateix amb la comissió d'investigació sobre el finançament il·legal del PP. Encara que s'aprovi el ple monogràfic, el partit de Pablo Iglesias tem que el ple monogràfic s'acabi celebrant quan el pitjor de la tempesta política, judicial i empresarial de l'Operació Lezo i les declaracions de la Gürtel hagin passat.

"No n'hi ha prou en comparèixer en una comissió, fins i tot aquestes compareixences es queden curtes", ha dit la portaveu de Podem al Congrés, Irene Montero, en referència a les declaracions de Catalá i el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, previstes per al 10 de maig. Montero defensa que moltes vegades el motiu de la compareixença ja ha gairebé caducat per noves informacions quan finalment donen explicacions. Per a la formació lila, a la "situació d'emergència democràtica que vivim pels grans casos de corrupció al PP", s'hi suma una nova emergència que "té a veure amb l'ús patrimonialista que fa el PP de les institucions per a ús partidista en contra del bé dels espanyols".

C's no vol que sigui un ple

Fonts de C's ja han avançat que no tenen cap mena d'intenció que el format de les compareixences sigui a través d'un ple monogràfic i que creuen que n'hi ha prou amb una comissió d'investigació. Ara bé, han avançat que s'estudiaran la proposta de Podem de cara la junta de portaveus de dimarts i la mesa de divendres. Rajoy ja va comparèixer en un ple monogràfic al Senat l'agost del 2014 sobre la Gürtel i després que sortissin a la llum els famosos SMS al seu extresorer de 'Luis sé fuerte'

Compromís planteja una moció de censura

En roda de premsa al Congrés, Compromís també ha plantejat la possibilitat de tirar endavant una moció de censura contra Mariano Rajoy. Podem no s'ha unit a la proposta, que ha fet el diputat Ignasi Candela.