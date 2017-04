La dimissió d'Aguirre arriba "tard" per a PSOE, Podem i Cs i no acaba amb la corrupció al PP

Esperanza Aguirre ha dimitit aquest dilluns com a regidora del PP a l'Ajuntament de Madrid, un cop les investigacions policials han tornat a apuntar a la corrupció durant la seva etapa com a presidenta de la Comunitat Autònoma. Tot i que el PP no li ha demanat (públicament) que dimiteixi, la resta de partits polítics ho han fet des que van començar les detencions en l'operació Lezo. PSOE, Podem i Cs han reaccionat a la dimissió lamentant que arriba "massa tard" i subratllant que ella només és "un peó més" en la corrupció del PP.

Les crítiques més contundents han arribat des de Podem. Abans de conèixer la decisió de la ja exportaveu dels populars a l'Ajuntament madrileny, el secretari general del partit lila, Pablo Iglesias, havia assenyalat el PP com una " maquinària de corrupció" més enllà d'Aguirre. Un cop ja ha conegut la notícia, Iglesias ha respost a Twitter a un comentari del president espanyol, Mariano Rajoy, adjuntant-li la notícia de la dimissió: "Amb la grandària de l'aiguamoll pot ser que encara no l'hagi vist".

Puede que, con el tamaño de la ciénaga, aún no haya podido ver esto. Se lo dejamos para que le eche un vistazo 👉 https://t.co/0CtnvfTwHm pic.twitter.com/esQXztwqgI — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 24 de abril de 2017

El compte oficial de Podem, la número 2 al Congrés, Irene Montero, i el secretari d'organització del partit, Pablo Echenique, han seguit la mateixa línia per recalcar que, sense Aguirre, la corrupció segueix dins del PP.

Dimite Esperanza Aguirre, pero su dimisión no termina con la corrupción del PP, es la corrupción del PP la que ha terminado con Aguirre. pic.twitter.com/hfx4B2MBt6 — PODEMOS (@ahorapodemos) 24 de abril de 2017

Esperanza Aguirre debía dimitir por respeto a la democracia.



Pero la Operación Blanqueo a @ccifuentes ¡no cuela! pic.twitter.com/aH433yQD1C — Irene Montero (@Irene_Montero_) 24 de abril de 2017

La dimisión de Esperanza Aguirre es un engañabobos. El problema no es una rana sino una organización criminal. https://t.co/2Ef1bHuARm — Pablo Echenique (@pnique) 24 de abril de 2017

Des del compte de Twitter del PSOE també s'ha carregat contra la fins avui portaveu del PP a l'Ajuntament de Madrid. El portaveu socialista al Congrés, Antonio Hernando, ha desitjat que la tercera dimissió d'Aguirre sigui la definitiva.

Después del Tamayazo, Gurtel, Púnica y Lezo, Aguirre se va. Demasiado tarde, sin asumir responsabilidades y sin dar ni una explicación. — PSOE (@PSOE) 24 de abril de 2017

#AguirreDimision Espero que a la tercera vaya la vencida; hace mucho tiempo que tendría que haberse ido — Antonio Hernando (@AHernandoVera) 24 de abril de 2017

Per la seva banda, la líder del PSOE de Madrid, Sara Hernández, ha assenyalat que la dimissió "arriba tard" i que el temps "ha donat la raó als socialistes". Segons ella, era "evident" que Aguirre no podia ser alcaldessa de Madrid (ells van decidir donar suport a Manuela Carmena), i ha demanat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que s'uneixi a ells en la investigació de les corrupteles al govern autonòmic.

Pel que fa a Cs, el seu president, Albert Rivera, s'ha limitat a retuitejar els líders del partit a la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, i a l'Ajuntament, Begoña Villacís.Tots dos han descartat que Aguirre sigui l'única vinculada a la corrupció al PP.

Des de Ciutadans, la portaveu a l'Ajuntament, Begoña Villacís, ha dit que entenen que "s'enganyen els qui pensen que aquest és el cas Aguirre", perquè "és el cas PP: un partit disposat a sacrificar peons i reines buscant la seva pròpia supervivència".

Rufián apunta a Rajoy i exhibeix ironia amb Aguirre

El portaveu adjunt d' ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha sigut dels més ràpids a reaccionar a través de Twitter a la dimissió d'Aguirre. I ho ha fet, com és habitual en ell, amb ironia: "La vida és allò que passa entre dimissió i dimissió d'Esperanza Aguirre".

La vida es eso que pasa entre dimisión y dimisión de Esperanza Aguirre. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 24 de abril de 2017

En una nota de veu enviada als mitjans de comunicació, Rufián ha afegit que a ERC "fa molt de temps" que estan convençuts que Aguirre forma part del nucli "d'una maquinària de corrupció" i una de les responsables "de la pitjor època de la història política i de corrupció de l'estat espanyol". " Forma part d'una classe política que va creure que aquest país era el seu negoci", ha indicat. Segons ell, ara és moment d'apuntar a Mariano Rajoy perquè doni explicacions sobre els nombrosos casos de corrupció que afecten el seu partit.