La direcció de Podem es posiciona a favor d'un nou 9-N

La via del mig. La direcció de Podem Catalunya ha decidit postular-se per recolzar un referèndum sense acord amb l'Estat però concebut com un "acte de mobilització cívica" però sense caràcter vinculant en línia amb el que va representar el 9-N. El secretari general de la formació, Albano Dante Fachin, farà arribar el posicionament de l'executiva a las bases amb un vídeo. D'aquesta manera, Podem pren partit després que la setmana passada plantegés tres escenaris possibles davant la convocatòria previsiblement al setembre d'un referèndum unilateral. Les altres dues opcions són rebutjar una consulta que no sigui acordada amb l'Estat i donar tota la validesa al refèrendum unilateral sempre que hi hagi una "participació massiva", que es mouria entre el 55% i el 60%. En cap cas, la direcció, que assumirà la decisió de la militància, fixarà el sentit del vot en la consulta si els adherits aposten per anar a les urnes.

Seran els 40.000 adherits, però, els que tindran l'última paraula perquè hauran de debatre en els seus cercles el posicionament dels nuclis. Aquest debat s'allargarà fins el 9 de juny i dos dies més tard, la direcció donarà a conèixer els resultats de la consulta. En el missatge del vídeo de Fachin a las bases, la direcció de Podem deixa clar que un referèndum unilateral és "una cosa que no existeix" perquè els referèndums signifiquen que "dues parts es posen d'acord per dirimir una diferència". En aquest sentit, el líder del partit lila anota que "seguirem treballant per fer realitat un referèndum amb les màximes garanties i que solucioni d'una vegada la situació de bloqueig que vivim". Amb tot, remarca que la direcció de "no pot mostrar-se indiferent" davant la negativa de l'Estat a acordar la consulta i que "hem de sumar-nos a la mobilització ciutadana per reclamar aquest dret".