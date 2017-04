Puigdemont diu que el govern espanyol és "hereu polític" d'aquells que van perseguir la llengua catalana

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un missatge molt clar respecte la polèmica presència de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, a l'acte de presentació de la candidatura de la festa de Sant Jordi com a patrimoni immaterial de la humanitat de la UNESCO. "S i aconseguim el reconeixement de la UNESCO per aquesta festa no serà gràcies als hereus polítics d'aquells que van perseguir el català durant tants anys", en referència clara al franquisme.

Segons el president, la candidatura de la festa a la UNESCO fa temps que l'estan treballant des de la Generalitat conjuntament amb la Cambra del Llibre. Per aquest afirma que "quantes més institucions se sumin a la nostra proposta millor", en referència a l'Estat.

Ha recordat que la festa de Sant Jordi ha superat molts molt complicats, com "quan editar un llibre en català era un risc econòmic i personal", en referència als 40 anys de franquisme. Per aquest motiu ha volgut marcar distàncies amb el suport recent del govern espanyol a aquesta candidatura i ha assegurat que "els hereus polítics" d'aquells que no volien que s'editessin llibres en català.

Puigdemont ho ha durant durant el seu breu discurs del dia de Sant Jordi, en el que ha animat als catalans a fer com sempre, mostrar "la millor cara del país al món". "Aprofitem aquesta diada amb l’alegria col·lectiva com a poble, demostrem al món qui som, que fa de les seves millors armes un llibre i una rosa".