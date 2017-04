La Policia Nacional escorcolla la casa i el despatx de l'expresident Pujol i la casa del seu primogènit

Unes hores després que el jutge decretés presó incondicional per a Jordi Pujol Ferrusola, la Policia Nacional li escorcolla la casa i també la dels seus pares (l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i la seva dona, Marta Ferrusola). Una furgoneta policial s'ha plantat aquest matí, a les 9.15 h, davant del domicili del matrimoni, a la ronda General Mitre de Barcelona, on també hi ha un cotxe de la policia secreta. Minuts després que arribés la furgoneta, Jordi Pujol ha sortit de casa seva, ha entrat a la part del darrere d'un cotxe i ha marxat sense fer declaracions ni respondre a les preguntes dels periodistes.

Segons ha pogut saber l'ARA, diversos agents estan escorcollant el domicili per ordre del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata. Poca estona després també s'ha escorcollat el despatx de l'expresident de la Generalitat al carrer Calàbria, en presència d'ell mateix, i el domicili de Jordi Pujol Ferrusola al carrer Ganduxer. El primogènit de l'expresident, que aquesta nit ha ingressat a la presó, ha estat traslladat aquest matí Barcelona per ser present durant l'escorcoll.

L'agència Efe informa, citant fonts pròximes al cas, que està previst un altre escorcoll a la casa que la família disposa a Queralbs (Ripollès), on l'expresident es va refugiar el juliol de 2014 després de confessar que tenia diners sense regularitzar a l'estranger. Segons la mateixa agència, l'operació policial d'aquest dimecres té per objectiu trobar documentació relacionada amb els moviments de la fortuna de la família, com ara arxius d' una societat que Marta Ferrusola compartia amb el seu fill i que suposadament va servir per desviar diners del clan a l'estranger.

De la Mata va decidir ahir enviar Jordi Pujol Jr. a presó esgrimint tres motius: s’ha desfet reiteradament del seu patrimoni per ocultar-lo a la justícia; manté contactes amb familiars i amics per orquestrar versions davant el jutge i disposa d’entramats societaris internacionals per blanquejar capitals a l’estranger i repatriar-los a Espanya.

L' octubre de 2015 la policia ja va escorcollar el domicili del matrimoni Pujol Ferrusola. En aquella ocasió només es va escorcollar l’habitació del seu primogènit, que estava vivint temporalment a casa dels pares arran d’una operació.