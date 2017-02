La casa reial es limita a manifestar el seu "respecte absolut" a la justícia per la sentència del cas Nóos

La casa reial ha expressat aquest divendres el seu "respecte absolut a la independència del poder judicial", segons han assenyalat fonts de la Zarzuela a Europa Press després fer-se pública la sentència del cas Nóos.

Aquesta és la valoració oficial de la institució després de conèixer la decisió del cas, que s'ha sabut mentre els reis Felip i Letícia inauguraven una exposició al Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid al costat del president hongarès i la seva dona.

L'Audiència Provincial de Palma ha condemnat la infanta Cristina a una multa de 265.000 euros com a responsable a títol lucratiu, però l'absol com a cooperadora necessària de dos delictes fiscals comesos pel seu marit en els anys 2007 i 2008. Iñaki Urdangarin, per la seva banda, ha estat condemnat a sis anys i tres mesos de presó i una multa de 512.553 euros.

Nombrosos fotògrafs i càmeres de televisió esperaven el reis Felip i Letícia a l'entrada del museu, al cèntric passeig del Prado de Madrid, on els reis han arribat quinze minuts abans de migdia i han saludat somrients autoritats i treballadors del museu abans de rebre a l'entrada Áder i la seva dona, que arribaven a peu des de l'hotel en què estan allotjats.

Mentre esperava l'arribada dels reis, la baronessa Thyssen ha comentat als periodistes que suposa que avui és, per als monarques, "un dia molt trist", i ha confiat que "les coses surtin bé", encara que en el moment en què l'Audiència de Palma ha comunicat a les parts la sentència, el reis Felip i Letícia ja eren dins del museu, mentre els informadors eren fora.