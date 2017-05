Puigdemont convoca una cimera demà a la tarda amb tots els partits favorables al referèndum

El Govern ha entomat el clam que ahir els van fer les entitats sobiranistes. La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, ha avançat aquest diumenge que la data i la pregunta del referèndum es farà pública en un màxim de quinze dies. "Les decisions no es poden demorar. Una, dues setmanes és un termini raonable", ha dit Munté als micròfons del 'Via Lliure' de RAC1, en què també ha anunciat que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocarà demà a la tarda una reunió amb tots els partits polítics favorables al referèndum "per parlar-ne".

Aquest dilluns en la cimera convocada per Puigdemont hi ha convocats ERC, el PDeCAT, demòcrates, la CUP, Avancem, MES i les diferents famílies polítiques de Catalunya Si que es Pot. En referència a l'espai que representa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Munté ha remarcat que "hi està cridat a participar", de la mateixa manera que participen en les reunions del Pacte Nacional pel Referèndum.

Munté ha argumentat la reunió de demà davant la incapacitat de diàleg amb el govern espanyol, i ha subratllat que el Govern "ha mantingut l'oferta de diàleg en tot moment", però "la seva [del govern espanyol] resposta demostra la seva incapacitat política".

Per aquest motiu, la consellera ha insistit que "el Govern català mostrarà la seva fermesa a l'hora de respectar el desig de la major part de la societat catalana".

La convocatòria arriba l'endemà que les entitats sobiranistes -ANC, Òmnium i AMI- reclamessin al Govern, en una reunió extraordinària de les seves direccions, que posés data i pregunta al referèndum. D'aquesta manera, el sobiranisme civil donava per esgotada la via del pacte amb Madrid i instava els partits polítics favorables al referèndum a passar a la segona fase del pla: la via unilateral.

"President, ara és l'hora de tenir data i pregunta"Per a les entitats, "les 18 vegades" que Madrid ha dit no al referèndum ja "no suposa un obstacle" perquè Catalunya exerceixi el dret a decidir i, per això, es van comprometre a la mobilització ciutadana per tal de fer efectiu el referèndum.

Al mateix temps, ahir, Rajoy des de Sitges feia una crida contrària. Si bé el sobiranisme espera tenir la gent al costat quan arribi el xoc de trens amb l'Estat per fer el referèndum, el president espanyol feia ahir una crida a la societat catalana a aturar el Procés. En les jornades del Cercle d'Economia, Rajoy va instar els empresaris a mullar-se, perquè va assegurar que ell "ni vol ni pot" negociar un referèndum i, menys, amb Puigdemont i la CUP com a aliats -va argumentar-.