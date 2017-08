El PSC portarà al Consell de Garanties Estatutàries la llei del referèndum

El PSC portarà la llei del referèndum al Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Tot i que la llei només ha entrat a registre i la mesa encara no l'ha admès a tràmit, els socialistes han decidit avançar-se i han anunciat que, un cop la norma comenci la seva tramitació al Parlament, demanaran un dictamen al CGE. Així ho ha explicat en roda de premsa el primer secretari del partit, Miquel Iceta, poc després de conèixer la decisió de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de no incloure a l'ordre del dia de la reunió de la mesa d'aquest dimecres l'admissió a tràmit de la llei del referèndum.

Segons ha dit Iceta, que ha difós l'esborrany de la sol·licitud del dictamen, l'objectiu de la majoria a la cambra catalana i la presidenta del Parlament amb "maniobres dilatòries i d'obscurantisme" com les d'aquest dimecres no és una altra que "evitar que el CGE es pugui pronunciar sobre aquest text legal [...] És per això que hem decidit avançar-nos", ha dit.

El líder socialista, que no s'ha estat de carregat contra la "befa" que els partits independentistes fan de les institucions catalanes i el "menyspreu" que tenen per als procediments, ha afirmat que la llei del referèndum "va començar amb un teatre, va passar breument pel Parlament i ara és als llimbs [...] No sabem si tot s'ajusta a una estratègia calculada i ben dissenyada o a la improvisació permanent de qui no sap on va. I creiem que és la segona", ha afegit.

Amb tot, ha assegurat que el PSC combatrà la norma "per tots els mitjans judicials i polítics" que té a l'abast, i ha argumentat que el text "pretén acabar amb l'Estatut, modificar la Constitució i convocar un referèndum per al qual la Generalitat no té competències".

Crítiques de PP i Cs

Cs i PP també han carregat contra la decisió de Forcadell d'ajornar l'admissió a tràmit de la llei del referèndum. El portaveu adjunt de Ciutadans, Fernando de Páramo, ha acusat els líders independentistes de "no saber com fer" l'1-O. "Són molt valents en els seus actes de partit, però quan és l'hora de la veritat s'amaguen perquè no saben com fer el referèndum", ha etzibat De Páramo, que també ha retret a Forcadell que actuï com a "presidenta de l'ANC i no com a presidenta del Parlament", un fet que considera que "denigra les institucions catalanes". Ciutadans defensa que el Govern sap que no podrà fer el referèndum i per això De Páramo ha tornat a demanar que Carles Puigdemont convoqui eleccions.

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, s'ha sumat a De Páramo i ha assegurat que fets com el d'aquest dimecres converteixen la cambra catalana en "un Parlament de fireta". "Avui hem viscut un episodi esperpèntic", ha dit, i ha assenyalat l'anomalia que suposa registrar una proposició de llei i que, després, no s'admeti a tràmit. "No es fa per interessos electorals", ha considerat.

Albiol ha explicat que el que és "normal" és que quan es registra una llei, després la mesa debati si s'admet a tràmit o no. "És de 'Barri Sèsam'", ha criticat Albiol. De fet, Albiol ha retret que els grups sobiranistes decidissin obrir les portes del Parlament més aviat del que és habitual si al final "no ha passat absolutament res", un fet que considera que és resultat del "desconcert que viu l'independentisme". El líder popular veu en aquest ajornament una manera amb què Junts pel Sí i la CUP "no es comprometen i defugen les seves responsabilitats".