Alcanar enderrocarà una urbanització polèmica

Aquestes poden haver sigut les últimes festes de Nadal per als 32 habitatges unifamiliars agrupats construïts el 2004 per la promotora Turov SL. L’Ajuntament d’Alcanar, en compliment d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del novembre del 2012, ja ha iniciat la licitació de l’enderrocament amb un pressupost de 230.406,72 euros, al qual s’han presentat 23 empreses. La desaparició de la urbanització sembla inevitable tot i l’oposició dels veïns.

L’enderroc només es podria aturar si el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona admet la petició dels veïns de suspendre cautelarment l’enderroc mentre no es resol el recurs d’apel·lació que van presentar fa mesos demanant la revisió del cas al·legant indefensió. Aquest mateix jutjat ja va declarar nul·la el 2006 la llicència d’obres atorgada a l’empresa Turov SL per permetre construir 32 habitatges en una parcel·la on només se’n podien construir 9. La sentència va ser ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 2009.

La indefensió és el ferro roent al qual s’aferren ara els propietaris afectats, que no es van assabentar de la magnitud de la tragèdia fins a finals del 2012. Malgrat tot, la construcció dels habitatges havia arribat al jutjat molt abans, el 2005, amb la denúncia que Maria Antònia González, veïna amb un xalet al costat de la parcel·la, va presentar contra l’Ajuntament d’Alcanar.

“Ni l’Ajuntament ni la veïna mai ens van avisar, ens en vam assabentar per la ràdio”, apunta una propietària afectada, que demana no ser identificada. “Ens sentim com si ens haguessin pres el pèl. Ens ho van amagar perquè sabien que hi havia centenars de construccions al terme d’Alcanar amb una situació idèntica a la nostra i temien que ho denunciéssim. Ara aquells casos ja han prescrit, mentre que nosaltres no sabem si ens quedarem sense casa”, lamenta aquesta veïna, per a qui l’apartament de Turov és la seva primera i única residència. “Ho visc amb angoixa. A mi ningú em garanteix on aniré a viure si em tiren la casa a terra. ¿Hauré de pagar un lloguer, a més de la hipoteca que ja pago? És com un desnonament però no per no pagar al banc sinó perquè algú va fer malament les coses”, diu. “Em sento víctima d’un dany col·lateral mentre els que l’han provocat estan tan tranquils a casa”, afegeix.

Indemnitzacions per compensar

“Vaig comprar l’apartament fa deu anys i al registre de la propietat no hi constava que hi hagués cap plet pendent”, explica Xavier Martínez. “Des de l’Ajuntament ens van dir que no ens havien avisat perquè no tenien les nostres adreces. Increïble si tenim en compte que sempre ens han trobat per cobrar-nos els impostos”, afegeix.

Ell viu amb menys angoixa però també està pagant una hipoteca per l’apartament. “Intento oblidar-me’n en la mesura que puc”, assenyala. “Si al final van a terra ens hauran d’indemnitzar, però no sabem ni quan ens pagaran ni quina quantitat. El que volem és disfrutar dels nostres apartaments, que per això els vam comprar”, afirma.

“Tenim casos en què s’han acabat enderrocant els habitatges i casos en què s’han pogut salvar”, assenyala Llorenç Cortadella, l’advocat que representa els propietaris d’una vintena dels 32 blocs afectats. “Crec que en aquest cas queda ben argumentada la indefensió dels propietaris”, afegeix.

“Lamentem molt que s’hagi arribat a aquesta situació heretada de governs anteriors que deixarà en una delicada situació econòmica l’Ajuntament, amb l’agreujant que es veu obligat a enderrocar les cases d’uns veïns del poble”, apunta l’alcalde, Alfons Montserrat. De fet, el consistori també ha reservat una partida d’un milió d’euros per indemnitzar els propietaris de set dels apartaments Turov que van presentar una reclamació patrimonial contra l’Ajuntament.