Cervera declara el bisbe Novell 'persona non grata' per les seves declaracions sobre l'homosexualitat

El Ple municipal de Cervera ha declarat el bisbe de Solsona, Xavier Novell, 'persona non grata', i insta al Parlament a fer el mateix en ''defensa dels drets dels homosexuals''. El text de la moció que ha presentat l'alcalde Ramon Royes arrel de la glossa de Novell de fa dos diumenges quan va relacionar la ''confusió sexual'' de nois adolescents amb l'absència de la figura de pare, ha estat aprovat amb els vots a favor de 3 dels 4 regidors del PDeCAT, 1 de la CUP, i el del regidor no adscrit que forma part del govern i es va presentar pel PPC.

Les abstencions han estat les dels 2 regidors de MES, 1 del PDeCAT, 1 de SiF, 1 d'InSE, i 1 del PSC. Dos regidors d'ERC han votat en contra perquè han considerat la mesura desproporcionada. Royes els ha acusat de falta de valentia i ells han respost que no estan d'acord amb les afirmacions del bisbe però que creuen que una declaració d'aquestes característiques no servirà per res.

L'alcalde de Cervera ha apel·lat a la ''valentia de la classe política'' per tirar endavant mocions com aquesta i ha assegurat que per a ell no ha estat ''agradable ja que en els darrers dies ha rebut insults i amenaces anònimes" que ja ha posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra.

Ramon Royes ha justificat la presentació de la moció pel fet que Cervera forma part de la Diòcesi de Solsona i les declaracions del bisbe tractant l'homosexualitat com ''un problema o una malaltia que s'ha de curar'' són una ''autèntica aberració''. L'alcalde ha dit que la gent que ha tingut una ''tendència sexual diferent a la tradicional" durant dècades ha patit moltíssim, i que amb això ''no podem cedir de cap manera i hem de ser rigorosos''.

Segons Royes, la declaració de Novell com a 'persona no grata' a Cervera té una ''càrrega simbòlica molt important'' perquè suposa una ''sacsejada a tota una Església'' des d'un municipi com Cervera. L'alcalde ha dit que vol ser també una invitació a la reflexió i que ha efectes pràctics suposa que ''senzillament'' ell com a paer en cap i els regidors que s'hi han sumat deixaran d'assistir als actes on hi hagi el bisbe, siguin o no siguin organitzats pel Bisbat.

Segons la moció, les declaracions del bisbe de Solsona són homòfobes, anacròniques i vulneren els drets i llibertats de les persones. En aquest sentit entén que ''hi ha un tracte discriminatori cap a les persones homosexuals'' per part del bisbe, ja que ho relaciona amb una possible manca de la figura paternal, donant a entendre que l'homosexualitat és un problema, una desviació o un defecte de les persones.

D'altra banda, la moció es justifica partint de la base que les persones amb responsabilitats polítiques tenen l'obligació de ''manifestar amb valentia i determinació la nostra posició clara i nítida a favor de la defensa dels drets de totes les persones sense distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política, orientació sexual o de qualsevol altra classe''. Així mateix, el text manifesta el ''màxim de respecte cap a les persones creients però el rebuig a aquesta manera de pensar i al discurs del bisbe de Solsona, ja que té una responsabilitat molt gran pel seu càrrec a l'hora de generar opinió.

L'opinió del bisbe Novell ha generat una allau de crítiques tant des de diferents administracions com des de col·lectius que defensen els drets LGTBI. L'Observatori contra l'Homofòbia ha denunciat Novell al Govern perquè considera que les seves afirmacions han vulnerat la llei i diumenge passat hi va haver una protesta davant l'església de Tàrrega, on el bisbe estava oficiant confirmacions, que va obligar a Novell a sortir escortat per la policia del temple. Ahir dilluns, l'alcalde de Solsona va demanar al bisbe públicament que expressi disculpes i retiri les seves declaracions sota l'amenaça de que el consistori trenqui relacions amb el bisbat. Des de l'Ajuntament de Tàrrega i Mollerussa, que també formen part de la diòcesi, també s'ha rebutjat l'opinió de Novell.