La Generalitat obre un expedient sancionador pels bous embolats de Sant Jaume d'Enveja

El Servei del Joc i d' Espectacles de la Generalitat a les Terres de l'Ebre ha iniciat expedient sancionador per infraccions a la normativa en matèria d´espectacles tradicionals amb bous, per endarreriment de l´espectacle sense justificació aparent, i perquè no es van evitar els maltractaments i sofriment dels animals que van patir de forma especialment intensa durant la celebració d'un acte taurí a la plaça del poble durant les festes de la Segregació a Sant Jaume d´Enveja (Montsià) del passat mes de juny.

L'expedient sancionador obert és fruit de la denúncia presentada per l'entitat animalista AnimaNaturalis el mes de juliol de 2016, que va acompanyar amb fotografies i imatges de vídeo. Tot i que pot ser encara objecte de recurs, l'entitat confia que la sanció acabi sent ferma els pròxims mesos.

Problemes per embolar es bous

El passat 25 de juny de 2016, membres de l'Associació AnimaNaturalis van documentar el concurs d'emboladors de Sant Jaume d´Enveja, en el qual es van deixar anar 6 bous en una plaça portàtil als quals cada quadrilla emboladora havia d´immobilitzar el bou mitjançant una corda que el subjectava pel cap a un piló de fusta, i li havia de col·locar una estructura metàl·lica a cada banya, amb dues boles d'estopa enceses a la part superior. Hi havia un premi en metàl·lic de 300 euros per la quadrilla que més ràpid i millor embolés els bous. Des d´AnimaNaturalis es va denunciar el fet de que el concurs comencés amb més de mitja hora de retard de la hora prevista, provocant així més estrès als animals.

També denuncien que el forcejament amb alguns dels bous van ser excessivament llargs i els van sotmetre'l a "un gran estrès i a un tracte brutal que va deixar exhausts els animals". La sanció per la manca de compliment de les funcions corresponents a la comissió de bous podria ser d´entre 50 euros i 600 euros, segons l´Article 14.f de la Llei 34/2010.