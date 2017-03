In memoriam: famílies i autoritats recorden les víctimes de l'accident de Freginals un any després

La mort, diuen, és el silenci més irrefutable, el de la vida extingida, però també el dels que emmudeixen davant la tragèdia. Però el silenci que avui ha impregnat l'acte d'homenatge en memòria de les 13 joves víctimes mortals de Freginals, al Montsià, minuts abans que comencessin els parlaments, també estava ple de les preguntes que no s'han fet en veu alta.

Un any després de l'accident d'autocar que va truncar la vida dels joves universitaris europeus (procedents de països com Itàlia, França, Romania i Uzbekistan) que gaudien d'una beca Erasmus i que cursaven els seus estudis a la Universitat de Barcelona (UB), el cas torna a estar obert. Una reobertura judicial que va, indefectiblement, acompanyada d'interrogants: Com va poder passar? El conductor va tenir alguna responsabilitat? Què podem fer per intentar evitar que torni a passar?

Així, durant l'homenatge , que s'ha celebrat avui a la facultat de Filologia de UB i que ha aplegat a més de 150 persones, Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, s'ha referit a la última pregunta, la única que, de moment, té alguna resposta.

El president ha informat que s'implementaran noves mesures per evitar que una tragèdia d'aquest calat torni a succeir. Unes iniciatives que es basen en l' increment de les inspeccions als centres que renovin els carnets de conduir per garantir que els conductors de transport col·lectiu reuneixen totes les condicions físiques i psíquiques necessàries.

L'anunci, que ja havia fet públic el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anat acompanyat d'unes paraules de confort adreçades als familiars i amics, que seguien l'esdeveniment presencialment o des de casa seva via streaming.

"Van deixar la vida aquí i aquí els recordarem per sempre", ha assegurat el president a unes passes de la magnòlia plantada en el seu honor i una pedra de Montserrat gravada amb la data del fatal accident en un racó tranquil del jardí Ferran Soldevila de l'edifici històric de la facultat.

Les paraules de Puigdemont van seguir als parlaments de Joan Elias, rector de la UB; Elisenda Paluzie, degana de la facultat d'Economia i Alba Ambrós, vicerrectora d'estudiants de la UB. Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya; Josep Roncero, alcalde de Freginals, i altres autoritats polítiques també van ser-hi presents.

Mentrestant, Evelin Jorsa, amic de Veronica Matcovici, una de les víctimes mortals de l'accident i de nacionalitat romanesa, subjectava la seva foto en alt i, al costat, una altra excompanya de la noia, sostenia un poema imprès i escrit per la germana de la difunta. No van abaixar els braços en tota la cerimònia.