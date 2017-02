L'extinent Antoni Vives denuncia una persecució "injusta" per part del govern de Colau

L'escriptor Antoni Vives, tinent d'Hàbitat Urbà de Barcelona durant el mandat de Trias, ha comparegut davant els mitjans aquest dimecres per defensar-se de les acusacions de noves irregularitats en la gestió de Barcelona Regional. Concretament, el govern de Colau vol que l'empresa pública torni a l'Ajuntament 589.690 euros d’una subvenció concedida per l’anterior equip de govern, i l'ús de la qual no va estar prou justificada. "BR va tenir una actuació opaca, d’esquena a la ciutadania i a l’Ajuntament", assegurava Asens.

Davant les noves acusacions de mala gestió, Vives ha denunciat una persecució "injusta" per part del govern d'Ada Colau. "Vull expressar la meva profunda indignació i perplexitat per l'obcecació d'aquest govern cap a mi", ha assenyalat l'exregidor, que ha lamentat les "desqualificacions gravíssimes" cap a la seva gestió i també cap a la seva persona, "valoracions de caire polític que estan fora de lloc". Sobre les acusacions expressades ahir pel govern municipal, Vives ha dit que el fiscal els va "exonerar pràcticament de tot". Sobre la comissió d'investigació pública que es planteja tirar endavant l'Ajuntament, Vives ha afirmat que no pensava "participar en cap aquelarre". L'extinent ha comparegut acompanyat de regidors de CiU a l'Ajuntament, entre ells, Xavier Trias, Joaquim Forn o Francina Vila.

Un jutge de Barcelona investiga Vives, Müller i els dos col·laboradors. Asens va explicar ahir que el consistori estudia demanar incorporar-se a la causa com a perjudicat per reclamar els diners d’aquestes contractacions. Tot i així, el consistori pot trobar-se que l’hi deneguin, ja que seria incompatible amb el paper de l’empresa municipal com a investigada. El que sí que ha acordat el govern de Colau és proposar a la resta de partits del consistori la creació d’una comissió d’investigació pública sobre la gestió de BR, que s’hauria d’aprovar per majoria al ple.