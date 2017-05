Més de 800 universitaris contra les taxes

Més de 800 estudiants, segons el recompte oficial de la Guàrdia Urbana, van sortir ahir al vespre als carrers de Barcelona per reclamar una rebaixa del 30% de les taxes universitàries. Els manifestants reclamaven també equiparar els preus dels graus amb els dels màsters, en una protesta convocada per les assemblees de les facultats amb el suport del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i l’Associació d’Estudiants Progressistes (AEP). Els estudiants, vigilats pels Mossos d'Esquadra, van tallar la Via Laietana i van informar en un comunicat que "si no signaven les seves demandes es quedaven allà a dormir".

Amb el lema “Abaixem les taxes”, la manifestació va sortir passades les set del vespre de la plaça Universitat. La portaveu del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, Mercè Terés, va subratllar que “fa molt de temps que reclamen el mateix”: acabar amb “el sistema de preus abusius que exclouen la classe treballadora”. La sindicalista va recordar que, des de l’any 2001, les taxes universitàries a Catalunya han augmentat un 143% i són de les més cares d’Espanya. Terés també va denunciar la detenció dilluns de tres persones relacionades amb les mobilitzacions del 2 de març, i ho va atribuir a la voluntat de “desarticular el moviment estudiantil”.

Els manifestants, que van llançar petards i pots de fum de color, van cantar lemes com “No a la privatització”, “Universitat pública i de qualitat”, “Ja és aquí el moviment estudiantil” i “Els carrers són nostres”. També van esgrimir pancartes on denunciaven la “precarització” creixent dels estudiants a Catalunya.





Fi de la vaga a la UAB

La protesta va ser el punt final als dos dies de vaga a la UAB, a la qual ahir es van sumar algunes facultats de la UB. Com ja va passar dimecres, ahir a primera hora del matí prop de 200 estudiants de Bellaterra van tallar els accessos al campus per carretera, i tampoc es podia accedir a l’estació dels FGC, on van aixecar barricades amb mobiliari urbà.

El Govern aplicarà l'última decisió respecte a taxes aprovada per unanimitat al Parlament. En una esmena d'acompanyament a la llei de pressupostos, es va contemplar la rebaixa del 30% en els casos de rendes més baixes. Es va aprovar al març i es recollirà al decret de preus per al pròxim curs.