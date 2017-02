Montcada i Reixac eleva el to pel soterrament després de la víctima 168

Les protestes a Montcada i Reixac per reclamar el soterrament de la línia R2 al seu pas per la ciutat s'intensifiquen després que aquest dimarts un tren hagi atropellat un veí del municipi. Un noi de 16 anys és la víctima número 168 en aquest punt de les vies en aquest municipi, i la segona en el que va d’any. Després d’una concentració d'última hora avui al migdia, l’Ajuntament i la Plataforma Tracte Just-Soterrament Total (PTJST) han convocat una nova mobilització ciutadana aquest dimecres a les 19.00 h per exigir que es dugui a terme aquesta obra després d’anys de reivindicacions.

L'atropellament i les reaccions han fet que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, hagi trucat a l’alcaldessa de Montcada, Laura Campos, per primer cop per abordar la problemàtica. Una trucada que el consistori reclamava des que De la Serna va prendre possessió del càrrec al juny. En aquesta conversa, el ministre i l’alcaldessa es van emplaçar a una reunió que encara no té data.

Segons Campos, el ministre no s'ha compromès a destinar una partida per iniciar les obres aquest mateix any, tal com va fixar l’exministra Ana Pastor el 2016, al·legant que els pressupostos estatals es troben prorrogats. No obstant, De la Serna proposa ara soterrar el pas a nivell per a vianants del centre de la ciutat i reparar les tanques malmeses que separen les vies del tren com a mesures de seguretat immediates.

“Tenim por que aquestes mesures s’acabin quedant com una solució definitiva”, ha defensat Campos, que ha advertit que Montcada “no renunciarà mai” al soterrament total. L’alcaldessa sol·licita que es reprengui la comissió politicotècnica per abordar el projecte i va anunciar que no descarta emprendre més endavant accions legals contra Foment i Adif. Per la seva banda, la PTJST assegura que un nou estudi redueix en un 50% els costos del projecte de soterrament elaborat per Foment.