Mor ofegat un jove de 21 anys a la piscina municipal de Gardeny de Lleida

Un jove de 21 anys veí del barri de la Mariola de Lleida va morir ahir dimecres al vespre ofegat a la piscina municipal de Gardeny. Segons els Mossos d'Esquadra els fets van tenir lloc a dos quarts de nou, quan la instal·lació ja havia tancat al públic, per la qual cosa es dedueix que el jove va saltar la tanca per accedir al recinte i banyar-se, tot i que no sabia nedar.

Van ser familiars del mateix jove els qui van treure el jove de l'aigua quan van veure que s'havia ofegat. Sembla ser que el noi ja era mort, però tot i així el van portar a l'Hospital Arnau de Vilanova. És per aquest motiu que els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) no van arribar a intervenir en el succés. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i diligències sobre el cas.

El cas d'aquest jove veí de la Mariola és el primer ofegament mortal en una piscina municipal a la demarcació de Lleida aquest estiu. Amb anterioritat hi ha hagut els casos de dos menors a Mollerussa i Guissona, que van estar a punt d'ofegar-se a les instal·lacions municipals; en aquells casos, la ràpida intervenció dels serveis d'emergència va evitar causes majors.

L'alcalde accidental de Lleida, Joan Gómez, ha explicat que la víctima va accedir a la piscina un cop el recinte ja estava tancat -entre dos quarts de vuit i les vuit del vespre- acompanyat, com a mínim, de dos companys més, que van ser els qui van anar a avisar la família quan es van adonar que el noi tenia problemes. Segons Gómez, tot indica que el jove, veí del barri de la Mariola, va morir ofegat i tenia alguna afectació de salut que podria haver intervingut en el tràgic desenllaç, tot i que la confirmació l'ha d'aportar l'autòpsia.

L'alcalde accidental també ha confirmat que no era la primera vegada que el noi es banyava a la piscina municipal de Gardeny fora de l'horari d'obertura. Gómez ha afegit que "malauradament es produeix, quan ja no hi ha socorristes ni vigilància, no només a Lleida sinó arreu, hi ha nois i noies que hi accedeixen, i en algun cas com aquest té aquestes conseqüències".

L'alcalde accidental no ha dit que sigui una pràctica habitual però si que ha confirmat que la Guàrdia Urbana ja ha trobat altres vegades persones dins de les piscines o altres equipaments municipals com camps de futbol o escoles un cop ja estan tancats. També ha assegurat que "les tanques hi són però impedir que hi entrin fora de l'horari és molt difícil; el més important és mentalitzar que és un risc innecessari, que no ho han de fer, i que s'han de banyar quan hi ha el socorrista i el personal que els pot atendre en cas que hi hagi una necessitat".