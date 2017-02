El col·lectiu LGTBI demana declarar "non grato" l'autobús transfòbic d'Hazte Oir

"Els nens tenen penis. Les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin. Si naixes home, ets home. Si naixes dona, seguiràs sent-ho". Aquest és el missatge inscrit en un autobús de l'organització ultraconservadora Hazte Oir, que vol recórrer diverses ciutats de l'Estat, entre elles Barcelona (aquest divendres, dia 3 de març) i Sant Cugat i l'Hospitalet de Llobregat (dissabte, dia 4). Diverses associacions ja han demanat accions per impedir que l'autobús recorri els carrers de Catalunya, i el Govern ja ha reaccionat.

La portaveu de l'executiu català, Neus Munté, ha assegurat que analitzarà "amb tot rigor" si el missatge que acompanya l'autobús "vulnera" els principis de la llei contra la homofòbia i la transfòbia.

Una de les entitats que ha carregat contra el bus és l'Observatori contra l'Homofòbia (OCH). El seu president, que també és portaveu del Front d'Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), Eugeni Rodríguez, ha demanat declarar "non grato" l'autobús perquè és "una exaltació d'odi o transfòbic". Des d'aquests col·lectius han demanat a la Generalitat que intervingui i prohibeixi "aquest tipus de violència cap al col·lectiu LGTBI", emparant-se en la llei contra l'homofòbia, aprovada al Parlament.

Els ajuntaments volen prohibir-lo

Qui també vol evitar l'autobús són els consistoris afectats. Els consistoris de l'Hospitalet i Sant Cugat ja han dit que no autoritzaran la campanya. Encara que no poden evitar que l'autobús circuli, no permetran que s'aturi i així es dificulti la difusió dels missatges transfòbics.

L'Ajuntament de Sant Cugat ha explicat que l'associació no ha fet cap petició per poder circular per la ciutat i ha dit que, en cas de fer-ho, denegarà la sol·licitud. La primera tinent d'alcalde, Cristina Paraira, ha assegurat que els missatges "transfòbics i d'intolerància" no tenen cabuda a Sant Cugat, de manera que es reserven el dret de "denunciar els missatges intolerants".

A l'Hospitalet, no es permetrà que s'utilitzi la megafonia per difondre els "missatges discriminatoris". Segons l'alcaldessa, Núria Marín, es tracta d'un "problema molt greu", sobretot pels menors d'edat.

L'Ajuntament de Barcelona està estudiant el cas per impedir també que el bus circuli per la ciutat. La regidora de Feminismes, Laura Pérez, compareixerà aquesta tarda, però els grups d'ERC i el PSC ja han exigit accions al govern municipal. El PSC també ha carregat contra Hazte Oir perquè fomenta "la discriminació i l'estigmatització dels menors trans i incita a la violència cap al col·lectiu LGTBI" i ha demanat, com ERC, que les institucions pertinents el prohibeixin. Els republicans han reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que actuï contra "l'autobús de l'odi", a qui han acusat de difondre un "missatge d'odi".

Una associació amb polèmica

L'associació Hazte Oir acumula diverses polèmiques. Fa uns mesos, el Govern va denunciar el lliurament massiu d'un llibre homòfob a les escoles de Catalunya. El llibre, que es pot descarregar en PDF i que l'organització s'ofereix a enviar gratuïtament a casa, assegura que només "descriu una amenaça real per a les llibertats i els drets fonamentals". Aquesta amenaça, segons ells, era que a les escoles "obliguen a introduir" la diversitat sexual i promouen "models de comportament lèsbic, gai, bisexual, transsexual, transgènere i intersexual".

Què és, però, Hazte Oir? És una associació ultraconservadora creada el 2001. En el seus estatuts expliquen part del seu ideari, on qualifiquen que el matrimoni és "la unió entre un home i una dona" i que la família neix "del compromís entre un home i una dona".

L'associació va passar a ser una entitat d'utilitat pública el 7 de maig de 2013. Així ho va decidir el govern espanyol del PP, en una decisió signada pel ministre de l'Interior d'aleshores, Jorge Fernández Díaz. Aquesta categoria li dona la possibilitat que els donatius (les quotes de soci i els donatius puntuals) es desgravin en la declaració de la renda.

Segons diuen a la seva pàgina web, l'associació es finança a partir de les quotes dels socis i de les aportacions dels donants, així com "llegats i herències". "No rebem ni un euro d'administracions públiques o grups polítics", asseguren.