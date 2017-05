Menys temps al quiròfan gràcies a la impressió 3D

L’Hospital Parc Taulí de Sabadell recorre a la impressió 3D per millorar la planificació quirúrgica. És el primer centre hospitalari de Catalunya que incorpora la seva pròpia impressora d'aquestes característiques per dur a terme operacions. Els avantatges són que redueix temps i costos de les intervencions en què, fins ara, s'havien de demanar peces d'impressió 3D per encàrrec a empreses externes.

L'aparell reprodueix a mida real un tumor o la part d’un os malmès i això permet als metges tenir a les mans, per exemple, una fractura òssia i poder dissenyar a mida les pròtesis o les guies concretes que s'han d'aplicar al malalt. D’aquesta manera, a l’hora de l’operació no es perd temps pensant on va cada element, que ja ha estat adaptat prèviament, i es poden arribar a estalviar fins a 40 minuts en intervencions de dues hores.

"No és el mateix veure una imatge a l'ordinador que tenir-la físicament a les mans”, ha explicat el doctor especialista del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT)del Parc Taulí, Ferran Fillat, que lidera aquesta nova línia de treball. "Amb la impressió pots ser més acurat i precís a l’hora de fer la intervenció", ha afegit Fillat, que també ha insistit: "El temps quirúrgic és molt car i reduir-lo és molt valuós".

El Taulí va adquirir l'aparell fa uns mesos gràcies a una beca de recerca de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i ja ha realitzat prop de 20 intervencions quirúrgiques amb el suport de la tecnologia d’impressió 3D. "Operem molt millor i més ràpid perquè coneixem millor el problema al qual ens enfrontem", ha destacat Fillat. Afegeix que aquesta nova tècnica redueix les complicacions dels pacients i que fins i tot minimitza el temps de recuperació de la intervenció.

L'estalvi de tot el procés, és "evident", segons el responsable del servei. L'aparell va costar 2.000 euros i s'utilitzen bobines de plàstic per imprimir que tenen un cost de 20 euros, cadascuna de les quals permeten reproduir fins a 30 o 40 casos diferents. "El cost d'imprimir una peça òssia és de 4 o 5 euros, ha explicat Fillat.

La implementació d'aquesta impressora 3D s'ha fet gràcies a la col·laboració de Joan Puig, estudiant d’enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) especialitzat amb biomedicina, que ha adaptat l’aparell a les necessitats del centre. "El Parc Taulí ha portat l’enginyeria dins de l'hospital”, ha afirmat Puig.

En aquest moment, l'hospital treballa en el cas d'un pacient de 29 anys amb luxació d'espatlla per trobar el millor disseny per incorporar una pròtesis. "Podem planificar què volem fer amb un os i dissenyar una guia que s'adapti a la perfecció al pacient perquè disposem de peces reals", ha assegurat Puig.

Pròtesis biocompatibles, el futur

Els traumatòlegs del Parc Taulí treballen ara en una segona fase de la impressió 3D per imprimir material quirúrgic, i en una tercera fase està previst imprimir directament les pròtesis amb material biocompatible. Aquest futur es basa en una tecnologia que encara no es duu a terme a cap hospital a Espanya però que suposarà una veritable revolució en la medicina de traumatologia i la medicina personalitzada.

Fillat preveu que en dos anys es podran imprimir els primers prototips de pròtesis reals en pacients, mentre que imprimir material biològic, com ara ossos, cartílags o músculs, encara queda molt lluny. "Amb la impressió personalitzada podrem fer la pròtesis adaptada a cada pacient dins del propi hospital, cosa que fins ara és al contrari”, ha afegit.