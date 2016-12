El Pont del Petroli ret homenatge a la Sagrada Família el dia del solstici d'hivern

Com cada any el dia del solstici d'hivern -enguany dimecres 21 de desembre-, el sol es va poder veure emergir justament darrera la basílica de la Sagrada Família des del Parc Güell. Cal recordar que la Sagrada Família conté un alt nombre d'elements simbòlics relacionats amb el sol, i que l'emplaçament del Parc Güell respecte la basílica fou escollit amb aquesta intencionalitat, tal i com detallava Josep Manuel Campillo en aquest article sobre la simbologia arquitectònica del Parc Güell.

La lleu variació de la posició del sol respecte el dia del solstici ha permès que avui, dia de Sant Esteve, també es pogués veure sortir el sol darrera les torres, tal i com s'observa a la imatge del fotògraf Marc Bret:

El que segurament desconeix molta gent és que des del Pont del Petroli, a Badalona, es pot contemplar la posta de sol damunt del temple pels volts del solstici d'hivern. Marc Bret va immortalitzar aquesta estampa el dia més curt de l'any. Cal apuntar, però, que la lleu variació de posició en el moment de la posta del sol també en permet l'observació uns pocs dies abans i després del solstici.