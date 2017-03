Les víctimes d’homofòbia perden la por a denunciar

Tres agressions homòfobes en pocs dies de diferència. “Aquest cap de setmana s’ha fet evident i de manera colpidora que l’homofòbia continua latent”, constata Jordi Barbero, militant de Crida LGTBI. Aquesta entitat va fer pública ahir l’agressió a un jove de Sants que va ser colpejat al crit de “Fora maricons de merda”. Aquesta agressió, que es va produir dissabte, se suma a la dels dos joves de Berga que diumenge van ser increpats i agredits després de fer-se un petó davant d’una discoteca. Els Mossos van detenir ahir un dels agressors, un noi de 19 anys i veí de Berga. Els agents estan investigant si hi ha més persones implicades. Tot i que les entitats LGTBI valoren positivament l’increment de denúncies per homofòbia perquè significa que les víctimes han perdut la por a denunciar, també recorden que encara hi ha moltes agressions que queden impunes perquè no es denuncien.

La víctima de l’agressió de Sants, Xavier Tallón, va denunciar els fets a través d’un comunicat a la web Crida LGTBI. El jove era prop de les fonts de Montjuïc acompanyat de cinc persones més. “Des de fora, qui mirés podia identificar que érem gais, ja que es podien veure mostres d’amor entre homes, i això per a ells és de mariques”, va escriure Tallón en un comunicat. Va ser llavors quan se’ls va acostar un home i va cridar “maricons de merda”. El jove, que ha penjat a les xarxes socials la seva fotografia amb les ferides, explica que quan l’agressor va arribar quatre dels cinc homes que eren amb ell van arrencar a córrer i l’agressor el va acorralar i li va donar un cop de puny a la mandíbula, un altre a la cella i tres més a la boca. La víctima destaca que es tracta d’una agressió homòfoba, ja que la pallissa va anar acompanyada de crits de “maricons fora” i “putos maricons”.

Tallón explica que l’altre home, que es va allunyar però que no va marxar, va increpar l’agressor i li va demanar que parés. El jove va aprofitar l’ocasió per fugir del lloc i va anar a l’hospital a curar-se les ferides. A banda d’aquestes dues agressions, l’Observatori contra l’Homofòbia també ha denunciat que un jove homosexual va ser agredit durant la celebració del Carnaval de Sitges perquè anava vestit de ballarina. La denúncia es va presentar el 28 de febrer però dissabte la víctima la va ampliar i va fer constar que l’agressió va estar motivada per la seva condició sexual. L’home va ser interpel·lat a la porta d’un bar del carrer del Pecat de Sitges per tres homes i un d’ells va treure una porra extensible i el va colpejar.

Per a Barbero, les agressions físiques són “la punta de l’iceberg” de l’homofòbia. “A la base de la piràmide hi ha discriminació laboral, homofòbia institucional o invisibilització”, afegeix. Segons Barbero, aquestes tres agressions “no són un fet aïllat”, sinó que responen a “causes estructurals”. Ell considera que ens trobem davant un repunt d’actituds “homòfobes i intolerants”. “Som en un sistema heteropatriarcal que discrimina i ataca tot allò que surti de la norma i de la sexualitat normativa i els que no responen als cànons estan exposats a la violència, que es pot manifestar en forma de pallissa o en llibres de text que no reflecteixen la diversitat sexual”, reflexiona Barbero.

Més denúncies

Emilio Ruiz, president del Casal Lambda, creu, en canvi, que no hi ha més agressions, sinó més visibilitat i menys por a denunciar. “Les lleis contra la discriminació LGTBI han donat més confiança a les persones agredides, que se senten més protegides i denuncien més. De discriminacions contra el col·lectiu LGTBI n’hi ha hagut sempre però ara surten més”, indica. En el mateix sentit s’expressa Marc Parareda, president de Talcomsom: “El que hi ha és una normativa que empara les denúncies i s’ha conscienciat que es pot denunciar, que s’ha de denunciar. Com més denúncies, més sensibilització”. No obstant, recorden que encara hi ha molts casos que no es denuncien. El 2016 els Mossos van rebre 89 denúncies per homofòbia, un 29% més que el 2015. I segons la memòria de la Fiscalia de Delictes d’Odi corresponent al 2015, hi ha hagut un “creixement significatiu” de fets delictius per motius d’orientació sexual i identitat de gènere a la demarcació de Barcelona.

Les entitats valoren la llei 11/2014, contra l’homofòbia, que va aprovar el Parlament el 2014, però insisteixen que els canvis socials van més lents. “Si no hi ha formació en la diversitat a les escoles, difícilment superarem l’homofòbia. És important que es pugui sancionar i condemnar penalment els agressors, però amb lleis no s’aconsegueix tot”, afegeix Ruiz, que coincideix amb Barbero que darrere l’homofòbia hi ha “l’educació i la cultura patriarcal”. “Hi ha actituds homòfobes i masclistes als instituts. Costa molt que s’expliqui la diversitat sexual a l’escola”, diu Parareda.

Rebuig unànime

Els partits polítics van condemnar les agressions. “Ni un pas enrere contra l’homofòbia!”, va piular l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. “Ni silencis còmplices, ni excuses, ni immunitat”, va piular l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós. El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, va demanar que les agressions homòfobes “no quedin impunes”. La xarxa també es va omplir de petons en solidaritat amb les víctimes. “Estem exposats en tot moment i si no volem estar-ho hem de reprimir la sexualitat, i això ni ho volem fer ni ho farem”, conclou Barbero.

Una concentració de rebuig i indignació

L’Andy Aguilar i el seu nòvio, el Jorge, van rebre ahir el suport dels veïns de Berga i d’algunes entitats després de patir una agressió quan es feien un petó diumenge de matinada davant d’una discoteca del municipi.