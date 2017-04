El testimoni: l'actualitat en 10 tuits

1. Pedro del Rosal, periodista i llicenciat en dret

El problema (entre otros) es que se está creando una expectativa.



Si después no se le imputa ¿diremos que los jueces se pliegan al poder? — Pedro del Rosal (@pedro_delrosal) 18 d’abril de 2017

2. Aina Díaz, advocada i militant de Podem

Si la Justicia fuese justa, Rajoy no declararía como testigo sino como imputado. — Aina Díaz 🕉 (@AinaDiazV) 18 d’abril de 2017

3. Cayo Lara, excoordinador federal d’IU

Los dos jueces que han votado porque declare Rajoy, aunque sea como testigo, están apostando por la justicia igual para todos. — Cayo Lara (@cayo_lara) 18 d’abril de 2017

4. Gerardo Tecé, escriptor

Ese Rajoy haciéndose la infanta delante del juez va a ser de comer palomitas. — gerardo tecé (@gerardotc) 18 d’abril de 2017

5. Silvio Falcón, politòleg i professor associat de la UB

May vol un mandat sencer per negociar el Brexit en un marc d'estabilitat. El preu a pagar: la inestabilitat -i el debat- dels propers mesos. — Silvio Falcón (@silviofalcon) 18 d’abril de 2017

6. Donald Tusk, president del Consell Europeu

It was Hitchcock, who directed Brexit: first an earthquake and the tension rises. — Donald Tusk (@donaldtusk) 18 d’abril de 2017

“Va ser Hitchcock, qui va dirigir el Brexit: primer un terratrèmol, i la tensió puja”

7. Pol Morillas, investigador del Cidob

Mucho debate sobre si siendo una "single issue election" (Brexit), el 8 de junio podría unificar al campo remain/soft Brexit (1/n) — Pol Morillas (@polmorillas) 18 d’abril de 2017

8. Lluís Viñas, enginyer aeronàutic

Molt a favor del hard Brexit. Així es demostrarà totalment que sortir de la UE no és cap drama. — Louis (@lluiv) 18 d’abril de 2017

9. Jennifer Rankin, corresponsal del ‘The Guardian’ a Brussel·les

EU27 position on Brexit is fixed. Bigger majority for Theresa May does not mean a better deal will be on offer. — Jennifer Rankin (@JenniferMerode) 18 d’abril de 2017

“La posició dels 27 pel que fa al Brexit està fixada. Una majoria més gran per a Theresa May no vol dir que s’oferirà un acord millor”

10. Nicola Sturgeon, primera ministra d’Escòcia

The Tories see a chance to move the UK to the right, force through a hard Brexit and impose deeper cuts. Let's stand up for Scotland. #GE17 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 18 d’abril de 2017

“Els tories veuen una oportunitat de moure el Regne Unit cap a la dreta, forçar un hard Brexit i imposar retallades més profundes. Hem de defensar Escòcia”