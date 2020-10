Alfons Borrell (6.10.2020)

Silenciosament, discretament, amb la llum de l’aurora, ens ha deixat l’amic entranyable i gran artista Alfons Borrell. Visitar-lo a l’estudi, o a casa seva a Sabadell, i contemplar el seu jardí era com passejar per l’espai del cor, de la vida i de la natura, pels camps de color de la seva pintura colpidora i subtil alhora. Com un diari vital singular, els seus dibuixos i la seva pintura ―que titulava amb la data del dia que donava l’obra per acabada― han sigut el testimoni personal i sincer d’una existència de profunda emoció i sensibilitat. Ahir va signar la seva última obra radical dedicada al silenci i a l’espai en blanc: la desaparició dins del buit. La seva obra perdurarà com una de les més pures i líriques de la pintura catalana abstracta de la segona meitat del segle XX.