Amics de l’Òpera es fusionarà amb la Simfònica del Vallès

L’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell (AAOS) i l’Orquestra Simfònica del Vallès s’uniran en una fundació el març del 2019. La nova entitat s’anomenarà Fundació Òpera Catalunya i té la pretensió de “donar força a la programació operística i convertir-se en un referent”, explica una de les membres de la junta de l’AAOS, Elena Parera. La creació de la fundació es va anunciar ahir durant la presentació de la 29a temporada d’òpera al Teatre la Faràndula de Sabadell, que s’inaugurarà el 24 d’octubre amb Falstaff. Conduïda per Pau Monterde i amb Daniel Gil de Tejada a la direcció musical, l’òpera és una producció de l’AAOS i comptarà amb Toni Marsol i Svetla Krasteva en el repartiment. “És una versió que subratlla la concepció feminista de Falstaff ”, explica un dels encarregats de la programació, Jordi Torrents. L’associació també prepara L’elisir d’amore, amb Núria Vilà i César Cortés, i La bohème, protagonitzada per Maite Alberola. Les tres obres s’estrenaran a Sabadell i després faran gira per diversos municipis de Catalunya com Sant Cugat del Vallès, Reus, Manresa, Vic i Tortosa.

De fet, un dels objectius de la Fundació Òpera Catalunya serà eixamplar la xarxa de ciutats que acullen les produccions programades. “De moment col·laborem amb 11 municipis, però volem que aviat en siguin 15”, avança Parera. La creació de la fundació arriba després que, el febrer passat, el ministeri d’Hisenda va reclamar a l’AAOS més de 400.000 euros en concepte d’IVA des de l’any 2013 fins al 2017. L’entitat va abonar l’import, però també va presentar un seguit de recursos que preveu que es resolguin en els pròxims quatre anys. La nova temporada compta amb un pressupost d’1,5 milions d’euros i una aportació de 523.000 euros de la Generalitat. L’any passat, més de 28.000 persones van assistir a algun dels espectacles del cicle d’òpera.