El Saló del Manga premia 'Arashiyama, la montaña de los deseos' com a millor manga espanyol

El Saló del Manga ha donat a conèixer avui els premis a les millors obres de manga i 'anime' publicades a Espanya l'últim any. 'Arashiyama, la montaña de los deseos', del guionista Fidel de Tovar i el dibuixant Dani Bermúdez (Norma Editorial), ha sigut guardonat en la categoria de millor manga espanyol.

El títol vencedor fa referència a una antiga llegenda segons la qual si s'arriba al cim de l'Arashiyama el vespre del quart dia de lluna plena de l'any, els déus et concedeixen un desig. La història explica com els petits Shin i Sumie s'escapen de casa de la seva àvia per anar a la muntanya dels desitjos i demanar als déus que facin tornar els seus pares del seu llarg viatge pel cel, però no s'imaginen que a l'Arashiyama els esperen alguna cosa més que déus. Aquest manga també va ser guanyador de la 12a edició del Concurs Manga Norma Editorial.

Al Saló, a més, s'han premiat vuit categories més:

El millor 'shonen' –manga i 'anime' dirigit especialment a adolescents masculins– ha sigut 'My hero academia' (Planeta Comic).

El millor 'shojo' –categoria de manga i 'anime' dirigida especialment a l'audiència femenina adolescent– ha sigut 'Yona, princesa del amanecer' (Norma Editorial).

El millor 'sheinen' –dirigit al públic masculí major d'edat– ha sigut 'Atelier of witch hat' (Milky Way Edicions).

El millor 'kodomo' –dirigit al públic infantil– ha sigut la col·lecció de la popular franquícia 'Yo-Kai watch' (Norma Editorial).

El millor 'josei' –dirigit a dones joves– ha sigut 'Mi experiencia lesbiana con la soledad' (Fandogamia Editorial).

La millor sèrie 'anime' se l'ha endut 'Ataque a los titanes' per la seva 3a temporada (Selecta Visión).

La millor pel·lícula 'anime' ha sigut ' Your name' (Selecta Visión), el film d''anime' amb més vendes a taquilla.

El millor 'live action' ha sigut 'Jojo's bizarre adventure: diamond is unbreakable' (Selecta Visión).

El premi al millor fanzín (lliurat ahir, en el primer dia del saló) va ser per a 'Sisterhood, the adventures of Vamba and Rocco', de Bamidala. Aquests guardons, sense dotació econòmica, distingeixen els millors mangues i 'animes' a criteri del públic general, que va votar a través de la web del Saló del Manga del 8 al 23 d'octubre.