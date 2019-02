El 10 de febrer del 1939 van començar els afusellaments davant el parapet del Camp de la Bota, un mur de formigó que s'endinsava al mar. Els homes i dones que van ser condemnats eren assassinats amb els peus mullats d'aigua salada. Queien sobre la sorra i després eren traslladats a la fossa de Montjuïc, molts pocs familiars van poder recuperar els cossos de pares i mares, germans i fills. El mar es va anar empassant aquell mur d'infaust record, i les obres del Fòrum de les Cultures el 2004 el van fer desaparèixer del tot. Es van intentar localitzar les restes al fons del Port Esportiu amb un sondeig amb radar i una immersió submarina, però no es va trobar res de res. No obstant això, la memòria a vegades és tossuda i una reproducció d'aquell parapet amb els noms dels 1.706 executats entre el 1939 i el 1952 farà visibles tots aquells morts.

651x366 Barcelona fa visibles els 1.706 executats al Camp de la Bota amb un parapet amb tots els seus noms Barcelona fa visibles els 1.706 executats al Camp de la Bota amb un parapet amb tots els seus noms

L'obra de Francesc Abad vol ser un nou Espai Memorial que s'inaugurarà el 23 de febrer a les 12 del migdia amb actuacions d'Andrea Motis, Rusó Sala, Sabor de Gràcia i Brodas Bros. A banda del mur, que farà 55 metres de llargada i 3 metres d'alçada, i que tindrà algunes imatges històriques on es pot veure el parapet original, hi haurà un faristol informatiu que explicarà els fets.

Desaparèixer sota el mar

Paral·lelament s'inaugurarà el 22 de febrer, al MUHBA, l'exposició 'El Camp de la Bota', del mateix Abad. L'exposició es va començar a gestar el 2004 i ha anat sumant els testimonis de familiars dels executats al Camp de la Bota dels 11 municipis on s'ha pogut veure. "Quan es van fer les obres del Fòrum el 2004 es va intentar obviar el que va ser el parapet –diu Abad–. Hi va haver un canvi urbanístic i fins i tot es va treure la placa que recordava els fets". La placa es va restaurar, però Abad va iniciar un projecte que no va ser gaire ben acollit a la capital catalana: "No va ser possible fer l'exposició a cap lloc de Barcelona i la vaig haver de fer a Lleida i Girona". En aquell moment, Abad tenia uns sis testimonis orals, però actualment ja són 12.000 documents i una seixantena de vides que també formen part de la web 'http://www.francescabad.com/campdelabota/'.

És una paradoxa, però aquell 2004 Abad va rebre el premi Ciutat de Barcelona a les arts plàstiques per una exposició que no havia trobat espai a la ciutat. El jurat va valorar "la recerca documental i la recuperació de la memòria d'un dels episodis més sagnants de la recent història de la ciutat". El 2009 Abad va donar l'obra al Macba i, finalment, 'El Camp de la Bota' es va poder veure a Barcelona. "No va ser possible abans amb diferents partits polítics, ni tan sols amb els socialistes", diu Abad.

"La memòria del Camp de la Bota estava tan esborrada que, fins i tot, les senyalitzacions estaven equivocades", diu el Comissionat per la Memòria del consistori barceloní, Ricard Vinyes. El consistori ha localitzat el lloc on era realment el parapet a través de la superposició de mapes i d'imatges aèries. "És un espai que s'ha anat banalitzant per la negligència de les institucions democràtiques", assegura el tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello.

Abad ha fet visible la memòria de tots aquells que van patir la brutalitat del franquisme. Pere Ribot, vicari de Sant Adrià de Besòs, el 1941, recordava les matinades d'aquells dies: "El meu despertador era quan a les set del matí afusellaven els condemnats. I pels trets de gràcia sabies quants havien mort cada dia". A Montserrat Riera li van afusellar el pare quan ella només tenia 4 anys. En té pocs records, però no oblida com un dia la mare va anar a la Model a portar-li un paquet al seu marit i li van dir que feia dos o tres dies que era mort. "Li van dir que si el volia veure anés a Montjuïc". L'olor, recorda Riera, era insuportable, i mai van poder recuperar el seu cos.