El CCCB repeteix com la institució cultural catalana més ben valorada

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) és la institució cultural catalana més ben valorada, segons l'Observatori de la Cultura que ha presentat la Fundació Contemporània. L'estudi, que es duu a terme des del 2009 i analitza institucions de tot l'Estat, es fa a partir de la participació de més de 300 professionals de la cultura que valoren les institucions a partir d'una sèrie d'indicadors. Enguany, el CCCB repeteix com la institució catalana més ben valorada però escala posicions, passant de la 18a de l'any passat a l'11a. Just per darrere se situen el festival Sónar (número 12 al rànquing), el festival Temporada Alta (13) i, una mica més enllà, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (16a).

El rànquing està encapçalat pel Museu Nacional del Prado seguit del Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia i el Museu Guggenheim de Bilbao. El Teatro Real, el Festival de Sant Sebastià, el CaixaForum, els Teatros del Canal i Arco també estan entre les 10 institucions culturals més ben valorades. De Catalunya, a banda de les esmentades, també s'han inclòs a la llista el festival Grec, el Primavera Sound, el Mercat de les Flors, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, FiraTàrrega i el Museu Picasso. També hi apareixen la Biennal de Pensament Ciutat Oberta i el Festival Sàlmon.

En total, el rànquing compta amb 86 institucions i activitats, de les quals 16 són catalanes, 34 són madrilenyes, 10 andaluses i 9 basques. De totes les seleccionades, 33 apareixen a la llista per primera vegada, entre les quals destaca l'àlbum de Rosalía 'El mal querer' i les pel·lícules 'Entre dos aguas', d'Isaki Lacuesta, i 'Campeones', de Javier Fesser.

L'Observatori també inclou un rànquing de ciutats en funció de la qualitat i innovació de la seva oferta cultural. Barcelona se situa en segona posició, per darrere de Madrid i per davant de Bilbao. A la llista de comunitats amb la programació cultural més destacada, però, Catalunya és tercera, per darrere de Madrid i el País Basc.

Aquest és el rànquing amb les 20 primeres institucions i activitats culturals seleccionades:

1.- Museu Nacional del Prado (Madrid)

2.- Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia (Madrid)

3.- Museu Guggenheim (Bilbao)

4.- Teatro Real (Madrid)

5.- Zinemaldia. Festival de Sant Sebastià (Sant Sebastià)

6.- CaixaForum

7.- Teatros del Canal (Madrid)

8.- Arco (Madrid)

9.- Museu Thyssen-Bornemisza (Madrid)

10.- Matadero Madrid (Madrid)

11.- Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Barcelona)

12.- Sónar (Barcelona)

13.- Temporada Alta (Girona i Salt) / Museu de Belles Arts de Bilbao (Bilbao) / La Casa Encendida (Madrid)

16.- PhotoEspaña (Madrid) / Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida (Mèrida) / Museu Picasso de Màlaga (Màlaga) / Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Barcelona)

20.- Centro Botín (Santander) / El Pavón Teatro Kamikaze (Madrid)