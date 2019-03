Els Catarres, Joan Dausà i Rosalía dominen uns Premis Enderrock molt repartits

La gala dels Premis Enderrock celebrada aquest dijous a Girona ha deixat Els Catarres i Joan Dausà com a triomfadors de la 21a edició amb dos guardons per a cadascun. Els Catarres han obtingut els premis de millor artista i millor disc en pop-rock per 'Tots els meus principis' que escollia el públic. Aquests són dos dels cinc premis que optaven. El líder de la banda, Èric Vergés, ha destacat que rebre aquests dos guardons és "la millor manera de tancar l'any". El grup s'ha mostrat molt satisfet pel suport del públic tant per haver aconseguit cinc nominacions, com per haver-los votat fins a aconseguir dos dels premis de votació popular. A més, Vergés ha remarcat la importància d'aixecar els guardons "entre tanta competència sana", en referència als altres artistes que els han acompanyat a les nominacions.



Per la seva banda, Joan Dausà ha sumat un premi del públic com a millor disc de cançó d'autor amb el seu últim treball, 'Ara som gegants'. El cantautor ha defensat la il·lusió d'aquest premi perquè el disc és el resultat d'un projecte "molt personal i molt meditat", i ha sigut "una sorpresa" la bona rebuda del públic. Dausà ha rebut un segon premi, en aquest cas de la crítica com a millor artista de l'any. Dausà ha detallat que aquest guardó "és el millor que li pot passar" a un artista perquè és el reconeixement de "gent que controla i que en sap molt". Dausà també optava a guanyar el premi a la millor cançó d'autor amb el tema 'La gran eufòria'.



Alfred García s'ha estrenat en els premis sumant la primera 'e' en el seu palmarès, amb el guardó a la millor cançó d'autor pel tema 'Et vull veure', que ha agraït a través d'un vídeo perquè no ha pogut anar a la gala. Alfred García ha sigut un dels artistes que més havia mobilitzat els seus seguidors per les xarxes socials i estava nominat en quatre categories.



Qui també optava a emportar-se quatre premis del públic era la banda Doctor Prats, que al final s'ha hagut de conformar en pujar tan sols una vegada a l'escenari. Els del Vallès han guanyat el premi al millor videoclip amb la cançó 'Caminem lluny'. A més, optava a aconseguir el premi en les categories de millor directe, millor disc de pop-rock per 'Venim de lluny' i millor cançó de pop-rock.



El premi a la millor artista en llengua no catalana ha sigut per a Rosalía, mentre que la distinció per votació popular del millor artista en directe ha sigut per a Txarango. La sala Barts de Barcelona ha sigut reconeguda com la millor sala de concerts del 2018 i K-liu s'ha convertit en el grup revelació per al públic.



Per la seva banda, la crítica també ha reconegut Clara Peya amb el millor disc de l'any per 'Estómac'. Els Pets han rebut el guardó al millor disc de pop-rock per 'Som', i Rosalía s'ha emportat el premi al millor disc en llengua no catalana per 'El mal querer'.



El primer dels guardons que s'ha repartit ha sigut per a La Trinca, que han rebut el premi Honorable pels seus més de 50 anys de trajectòria musical. Els seus membres han recordat la vigència de moltes de les lletres que van fer en els seus inicis. A més, han dedicat el seu discurs "als Jordis, als consellers i a totes les persones que són a l'exili".



Una nit d'estrenes musicals



La gala dels Premis Enderrock també ha servit per veure algunes de les novetats musicals que arribaran pròximament. Una de les actuacions més esperades ha sigut la d'Eduard Costa, que ha presentat 'L'últim indi', una proposta pop que guarda algunes reminiscències del so del seu antic grup, Els Amics de les Arts.



Qui també ha aprofitat la gala per mostrar en directe el nou àlbum ha sigut el grup Oques Grasses amb el seu acabat d'estrenar 'Fans del sol'. Els osonencs han interpretat 'In de night', el primer senzill del disc i un dels temes amb més ritme.



Un acte amb un fort contingut polític



La gala ha arrencat amb una cançó interpretada per l'Elèctrica Dharma amb la lletra composta per Jordi Cuixart, plena de referències al procés polític que viu Catalunya. El director de la revista 'Enderrock', Lluís Gendrau, també ha defensat: "La música ens defineix com una terra amb anhels de llibertat i democràcia". Per això ha conclòs: "Quan fem música, també fem país".

Gendrau ha donat pas a un vídeo de l'artista britànic Peter Gabriel. El músic hi afirma que "a Espanya hi ha gent a la presó pel fet d'haver donat suport a una votació per l'autodeterminació" i lamenta que hi hagués "més d'un miler de persones lesionades o ferides" per la policia espanyola. "Això no hauria de passar a Europa", rebla Gabriel. De fet, l'artista creu que "una de les oportunitats del paraigua europeu és que els pobles amb un fort sentiment independentista tinguin el dret d'autodeterminar-se".