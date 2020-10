Un documental reviu els últims dies de Lluís Companys

A partir de les 6,30 d'avui, 15 d'octubre, els lectors de l'ARA podran veure Lluís Companys. 80 anys de l'assassinat d'un president, un vídeo en què diferents actors i actrius es posen a la pell del president català, de les seves germanes, del jutge que el va sentenciar a mort o d'un funcionari de l'ambaixada espanyola a París. El vídeo, que ha estat dirigit per Pau Cruanyes, produït per la Comissió de la Dignitat i finançat amb aportacions voluntàries, reviu els últims dies del president català: des del seu empresonament a París fins a la seva execució al castell de Montjuïc. La intenció era fer un concert per retre homenatge al president català però el Covid-19 ho ha fet impossible. "Hem volgut que la música, el teatre i la dansa tinguéssin un paper important per reivindicar la importància de la nostra cultura" diu Pep Cruanyes, president de la Comissió de la Dignitat.

La música és el fil conductor i ha estat composada expressament per a cada moment de la vida del president català. Amb el nom de Trencadís, diferents compositors i compositores, han aportat peces que volen crear les sensacions que en aquell moment vivia Companys. Així, Laia Vallès és l'autora de Presó de la Sainté; Joaquim Rabasseda ha compost Real Casa de Correos de Madrid; Arnau Tordera firma El fossar de Santa Eulàlia, Laura Casaponsa és la responsable de Testament; Daniel Fígols ha fet A dos quarts de set i Eduard Resina tanca amb Per Catalunya. La música està interpretada per La Cobla de Sant Jordi-Ciutat de Barcelona. Entre els actors hi ha Xavier Ruano, Jaume Mallafré, Carles Sales, Lluïsa Mallol i Jaume Comas.