Després d''El Quixot', també es pot rellegir Pedrolo

“Ahir era Cervantes i avui brandem Pedrolos”, diu Joan Sala, de l’editorial Comanegra. Era inevitable, en una trobada literària, que aparegués la trolejada amb què la consellera de Cultura, Laura Borràs, va delectar mig país des del Parlament. En l’acte Celebrem Pedrolo, oficiat aquest dijous a la seu de Comanegra, a l’acollidora Fàbrica Lehmann, justament es volia convidar a tothom a fer el mateix que amb 'El Quixot': “El millor homenatge que li podem fer a un autor és llegir-lo, sigui Cervantes o Pedrolo”, insisteix Borràs, que ja es perfila com la gota malaia del Govern en la reivindicació dels nostres autors.

Si recomanar a Ciutadans llegir 'El Quixot' és tan pertinent com ambiciós, no ho és menys convidar a rellegir Pedrolo, de qui enguany se celebra el centenari del naixement. Perquè l’autor de 'Totes les bèsties de càrrega', 'Joc brut' i el 'Mecanoscrit del segon origen' –“una llosa que gairebé ha eclipsat la riquesa, fortalesa i densitat de gèneres, obres i registres que va practicar", remarca Borràs– va ser brutalment prolífic: "va arribar a escriure 120 obres i va ser un militant de pedra picada pel país i per la cultura”, recorda la comissària de l’Any Pedrolo, Anna Maria Villalonga, que li reivindica “almenys un petit pedestal”. Ahir no es tractava d’encimbellar l’autor –que aspirava a ser molt popular, per eixamplar públics, i ben poc sacralitzat–, sinó precisament de llegir-lo.

Aquest any s’han recuperat fins a 30 títols pedrolians, “un fet sense precedents que fa que ara la gent el pugui llegir en condicions”, diu Villalonga. Onze editors dels segells que han contribuït a aquesta efervescència –Ara Llibres, Edicions 62, Alrevés, Meteora, Llibres del Delicte, Orciny Press, Pagès, Sembra, Navona, Tigre de Paper i Comanegra– llegeixen fragments de llibres que mostren les diferents cares de l’autor: l’especialista a narrar robatoris de bancs d’'Es vessa una sang fàcil', el negre i polític de 'Milions d’ampolles buides' que defensa que “els temps sempre han sigut bons quan hi ha hagut gent decidida”, el que demana “menys barbàrie i més cultura”, el dels articles on defensa per exemple la llei de l’avortament o el que resumeix en tres pàgines els principis filosòfics de la teoria de l’explotació. “Fins i tot en moments complicats l’Any Pedrolo serà un èxit perquè tothom pot trobar el Pedrolo que li agradi més”, augura Sala. La consellera es compromet a tancar l’Any al Palau de la Generalitat, com tocaria.

Si Pedrolo vol dir "parlar de la guerra que va tallar tantes iniciatives, va enviar autors a l’exili i va destruir el públic lector", diu Montse Ayats, presidenta dels editors catalans, també vol dir "parlar de com és possible tornar a començar, tornar a connectar públics, autors i editors, i sortir-se’n”. Un objectiu que fa seu Laura Borràs, que afirma, parafrasejant l’homenatjat: “Hem de defensar, amb totes les conseqüències, una cultura cansada de viure entre parèntesis”.