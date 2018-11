Espectacles familiars per descobrir el món i estimar-se incondicionalment

Dues nenes juguen a pares i mares (o mares i mares, en aquest cas). Amb una imaginació desbordant, transformen una estructura de ferro en la casa d’una família amb un fill entremaliat. Es tracta només d’un joc, però que les marcarà tota la vida per culpa d’un conflicte que no aconseguiran resoldre fins a la vellesa. A partir d’aquest desencontre, la companyia basca Marie de Jongh –guardonada amb el Premi Nacional d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut 2018– construeix un espectacle carregat de bellesa per parlar de l’amor, el respecte i la tolerància. ‘Amour’, que va rebre el premi Max al millor espectacle familiar l’any passat, es pot veure fins al 2 de desembre a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya.

“És un muntatge que parla de l’amor en majúscula i sense prejudicis”, explica una de les membres de la companyia, Ana Meabe. Per abraçar aquesta estima incondicional, però, les protagonistes hauran d’esperar tota una vida. Escrita i dirigida per Jokin Oregi, ‘Amour’ explora “la fina línia entre l’amor incondicional i el rebuig”, com també “tot el que es perden les protagonistes estant una vida sencera enfadades”, apunta l’actriu. Amb aquest muntatge, la companyia de teatre gestual debuta per primera vegada amb una creació en què s’utilitzen màscares. “És una experiència interessant que ens permet construir els personatges des d’un altre lloc”, diu Meabe. De fet, el gest i el ritme són els grans protagonistes d’'Amour’, on no hi ha text. “La música i el moviment s’ajunten per explicar la història, fins al punt que cada personatge adapta els seus gestos a les frases melòdiques”, explica Javier Renobales. L’espectacle forma part de la programació infantil del TNC, però Marie de Jongh defensa que és “una obra de teatre adult per a infants i alhora un espectacle infantil per a adults”.

Supertietes i el misteri de la vida

A partir de dissabte la Sala Beckett acollirà per primera vegada propostes familiars. El teatre serà l'escenari fins al dos de desembre de 'Les Supertietes', un espectacle de Les Bianchis basat en el llibre 'Contes infantils contra tot pronòstic', d'Empar Moliner. El muntatge, premiat a la Mostra d'Igualada, explica en clau humorística els secrets de les supertietes que, entre altres coses, parlen amb els mitjons i fan el pi. L'espectacle parteix de la quotidianitat i converteix objectes com els llençols i els semàfors en els protagonistes.

La programació familiar també arriba aquest cap de setmana al Teatre Romea amb la festa d'inauguració de la temporada del Petit Romea, que tindrà lloc diumenge durant tot el matí. Sota el lema "Ales per volar", la cita donarà a conèixer els espectacles de la temporada al teatre amb tallers, activitats i sorpreses adreçades als espectadors més petits. I les propostes infantils no s'acaben aquí: al Teatre Lliure es representa, fins al 25 de novembre, 'La llavor del foc', de Carlota Subirós i Babou Cham, que també el protagonitza. El muntatge, que es pot veure a l'Espai Lliure, està encapçalat per un viatger que desplega davant el públic relats i mites dels cinc continents per parlar del misteri de la vida.