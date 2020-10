Fahrenheit 451, la llibreria mòbil que s'ha convertit en estable a la Barceloneta

El maig de l'any passat Sergio Lledó i Azra Ibrahimovic van començar a recórrer Sitges amb un book truck (un remolc de cavalls adaptat) oferint llibres perquè a la població no hi havia cap llibreria. Els lloguers eren molt alts, però els dos llibreters van començar a batallar per reivindicar la importància que hi hagués una llibreria al municipi costaner. Finalment, aquest cap de setmana van obrir les portes de la seva llibreria física i estable, Fahrenheit 451, al carrer de la Sal de la Barceloneta (Barcelona), on abans hi havia la mítica Negra y Criminal. El seu somni era obrir una llibreria a Sitges, però de moment no podrà ser, encara que no abandonen el projecte: els caps de setmana continuaran venent llibres als municipis que no tenen llibreria amb el remolc de cavalls.

651x366 La llibreria mòbil que continuarà viatjant els caps de setmana La llibreria mòbil que continuarà viatjant els caps de setmana

"A la propietària del local del carrer de la Sal li va agradar el nostre projecte i ens va oferir treballar junts i fer una cooperativa cultural. No tan sols venem llibres, sinó que també farem activitats que podran ser des de les típiques presentacions fins a tallers més alternatius, com un que farem sobre adulteri i literatura o cinema i literatura", explica Lledó. A pocs metres hi ha una altra llibreria, però Lledó creu que els dos projectes es complementen: "El nostre és un local molt petit i oferim llibres que normalment no pots trobar a altres llibreries d'editorials i distribuïdores independents que encara no són gaire conegudes, tot i que les editorials més grans també tindran el seu espai", diu Lledó. Així, a les prestatgeries del carrer de la Sal hi haurà editorials com ara Traficantes de Sueños, Tinta Limón, Las Afueras o Contraescrituras.

Lledó i Ibrahimovic han volgut plantar cara a Amazon i convèncer la població que és molt millor comprar llibres en una llibreria. El nom de la llibreria és prou significatiu: Fahrenheit 451 és una novel·la de Ray Bradbury ambientada en un futur en què no hi ha llibres perquè es vol controlar què aprèn la població. El títol fa referència a la temperatura en què es crema el paper.

Sitges es va quedar orfèna de llibreries el 2016. Aquell any va tancar l'única llibreria que encara continuava oberta, Malvasia, després de tres anys de vida. El descens de les vendes, la competència del llibre digital i les botigues online, juntament amb l'alt lloguer dels establiments, va fer molt difícil la continuïtat.

La llibreria Negra y Criminal, especialitzada en novel·la negra, policíaca i d'intriga i dirigida pel desaparegut Paco Camarasa i Montse Clavé, va tancar les portes el 3 d'octubre del 2015 després de 13 anys d'activitat, arran de la davallada "dramàtica" de les vendes. Paco Camarasa i Montse Clavé van organitzar una campanya de micromecenatge el 2011 que els va permetre mantenir la llibreria oberta fins a aquell moment.