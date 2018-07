L'Aquelarre 2018 reviurà l'enfonsament de l'Atlàntida amb una batalla entre el foc i l'aigua

Màgia, foc i passió s'uniran del 24 al 26 d'agost a Cervera per celebrar la 41a edició de la festa de l' Aquelarre. L'espectacle infernal inclourà com a novetat l'antagonista del foc, l'aigua, ja que l'eix temàtic d'aquest any és la llegenda de l'Atlàntida. Albert Parra, el director artístic d'Alea Teatre, és l'encarregat que la capital de Segarra es transformi per primer cop en un camp de batalla submarí de lluita entre foc i aigua on es veurà com els déus castiguen i enfonsen la ciutat de l'Atlàntida. La festa comptarà també amb els elements habituals entre els quals hi ha el Ball de la Polla, l'Encesa de la Universitat i la invocació del Mascle Cabró.

Per primera vegada a la història, l'Aquelarre sortirà de Cervera i es presentarà breument el 13 de juliol al Festival Cruïlla de Barcelona. El director del Festival, Jordi Herreruela, diu que la manera de defensar la cultura local és posant-la al mateix nivell que la internacional. Els Carranquers, els Diables de Cervera, juntament amb els Geganters i algunes bandes musicals locals, donaran el tret de sortida un mes i mig abans del que és habitual però fent algunes variacions per adequar-se a l'espai, com per exemple amb l'ús de foc fred.

La panoràmica folk "més bèstia" de la història de la festa

L'Aquelarre no tan sols és un espectacle de foc, sinó també de folk. A més dels dos pilars fonamentals de la festa, l'espectacle de les bruixes i el dimoni i el foc –es cremen un total de 380 quilos de pólvora–, la música també és important. El regidor de Cervera Marc Llorens diu que enguany el panorama musical és el "més bèstia" de la història de la festa, amb grups reivindicatius com Roba Estesa, Ebri Knight, Itaca Band o Doctor Prats. Els grups locals com The Pink Goats o Lacta Santo també hi tindran un lloc. Un cas excepcional és el de la Companyia Elèctrica Dharma, que s'estrena a l'Aquelarre amb un concert doble per connectar l'arribada del correfoc a la plaça Major. A més, serà el primer grup musical que participa en l'Encesa de la Universitat.

L'acte de presentació ha comptat amb una intervenció per via telefònica de Lluís Puig, exconseller de Cultura exiliat a Brussel·les, que ha mostrat el seu desig de ser a l'acte i ha destacat l'antiguitat de l'Aquelarre. El grup Ebri Knight ha posat punt final a l'acte amb la presentació del seu nou disc, 'Guerrilla'.