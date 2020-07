El Govern concedeix al Macba una subvenció extraordinària de 500.000 euros

El Govern ha aprovat concedir, a través del departament de Cultura, una subvenció de 500.000 euros exclosa de concurrència pública al Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) per al finançament de les despeses de funcionament de l’entitat durant l’any 2020.

Segons el Govern, l'aportació té com a objectiu finançar el Macba "atesa la caiguda d’ingressos propis" i poder cobrir parcialment el dèficit que s’ha produït com a conseqüència de l’impacte de la pandèmia de covid-19.

La subvenció s’emmarca en el pla de rescat del sector cultural impulsat per la Generalitat per pal·liar i minimitzar al màxim les conseqüències econòmiques de la crisi. L’objectiu d’aquest pla és "protegir el teixit cultural i donar-li tot el suport necessari a fi que es pugui recuperar la vitalitat cultural al més aviat possible, un cop finalitzada la crisi sanitària".