'Hillbilly, una elegía rural': L'última calamitat de Netflix

'Hillbilly, una elegía rural'

(1 estrella)

Direcció: Ron Howard. Guió: Vanessa Taylor. 116 min. Estats Units (2020). Amb Amy Adams, Glenn Close i Gabriel Basso. Disponible a Netflix

Davant de l’escàs interès cinematogràfic que desperta aquesta adaptació del bestseller autobiogràfic de J.D. Vance, el seny ens convida a imaginar, per exemple, com hauria sigut Hillbilly, una elegía rural si aquesta història de superació ambientada a l’Amèrica profunda de Trump hagués caigut al sarró d’un gran autor com Clint Eastwood i no a les mans d’un discret artesà com Ron Howard, responsable de films com Una ment meravellosa. No costa intuir el suc que podria haver tret el conservador i sensible Eastwood de la biografia de Vance, marcada per una infantesa de marginació i violència familiar, una joventut servint al cos de marines a l'Iraq, i una maduresa de triomf acadèmic i professional. En definitiva, una oportunitat d’or per parlar d’heroismes tràgics i per estudiar tant el dramàtic empobriment de l’Amèrica industrial com l’esperit tradicionalista del ruralisme ianqui.

Per desgràcia, el progressista i sentimentalista Howard es desentén d’aquest pòsit cultural i prefereix dedicar les dues llargues hores de Hillbilly, una elegía rural a construir un asfixiant melodrama familiar, en què els esfondraments estrepitosos (en la violència i les addiccions) i les ascensions fulgurants es van apilant de manera brusca, grollera, i converteixen en pura anècdota l’eficient tasca d’Amy Adams i Glenn Close, que il·luminen el soroll i la fúria d’un univers eminentment matriarcal.