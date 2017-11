Ibercamera obre el curs amb un variat programa de cambra

Da Camera Ensemble PALAU DE LA MÚSICA 30 D’OCTUBRE

La col·laboració entre els artistes de l’escuderia Ibercamera és un dels trets característics de la veterana temporada de concerts, un tret que es va tornar a posar de manifest en el concert inaugural de la 34a edició del cicle. La provinença diversa dels protagonistes va afavorir, a més, que el programa defugís l’especialització obsessiva pròpia del format concertístic imperant des de fa dècades i evoqués, encara que de manera vaga, la varietat sense manies de les vetllades decimonòniques. Eric Silberger va ser el primer a sortir a l’escenari del Palau de la Música per oferir una Partita núm. 2 per a violí sol de Bach impecable d’execució, amb un so rodó i ampli, i notables dosis d’extraversió en la Courante i la Gigue que no van estar acompanyades d’un discurs més interioritzat en la monumental Chaconne conclusiva.

Menys convincent va ser la lectura de Varvara de la darrera sonata per a piano de Beethoven. El dramatisme, ben plantejat, del primer moviment de l’ Opus 111 va derivar massa moments en agressivitat i confusió de veus, amb un so sec que es va reduir una mica en una Arietta llegida amb aplicació tot i que sense la desarmant senzillesa d’un dels passatges més sublims del compositor.

El deliciós Quintet ‘La truita’, la partitura de cambra més popular de Schubert i una de les seves creacions més lluminoses, va permetre unir els talents de violinista i pianista amb tres integrants del Da Camera Ensemble, que un programa de mà que necessitava una mica més de control editorial va deixar en l’anonimat (la nota de premsa permetia identificar Jonathan Brown a la viola, Erica Wise al violoncel i David Sinclair al contrabaix). L’obra va fluir juganera i escumejant, en especial en les variacions a partir del tema del lied que li dona nom, i si la corda a vegades pecava de certa timidesa, Varvara va desplegar una ductilitat absent en el Beethoven anterior.