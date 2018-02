Lady Gaga cancel·la tots els concerts europeus per "forts dolors"

Lady Gaga ha cancel·lat tots els concerts que tenia pendents de la seva gira per Europa perquè pateix "forts dolors que afecten la seva capacitat d'actuar en viu", segons ha informat la companyia que organitza el seu tour mundial, titulat 'Joanne World Tour'. La cantant, que al setembre va revelar que pateix fibromialgia, s'ha mostrat "desolada" a través d'un missatge a Twitter. "No sé ni com descriure-ho. Només sé que, si no faig això, no estic a l'alçada de les paraules o el significat de la meva música", ha dit.

La cantant nord-americana va reprendre a principis d'any la gira, després d'haver-la suspès, i el 14 de gener passat va omplir a vessar el Palau Sant Jordi. Entre les actuacions programades per als propers mesos hi havia concerts a Londres, Manchester, Zúrich, Estocolm, París i Berlín. "El meu equip mèdic dona suport a la decisió que em recuperi a casa. He de posar-me a mi mateixa i al meu benestar al davant de tot", afegeix al comunicat.