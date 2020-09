Lavanda, el nou misteri pop de Dani Poveda

“Lavanda va començar a gestar-se a finals del 2018, després de la mort de dos familiars molt estimats”, explica el vilanoví Dani Poveda sobre l’origen del projecte amb què s’ha reconciliat amb la pràctica musical després de l’experiència amb el grup Gentle Music Man. “Vaig tornar a penjar-me la guitarra i a fer cançons, però aquesta vegada vaig decidir no treballar-ho tot sol sinó cedir les cançons a un productor, Jordi Casadesús [músic de La Iaia]. I ha sigut una de les experiències més boniques que he viscut mai”, afegeix Poveda, que també és el director del Vida Festival.

De moment el resultat que ja es pot escoltar són dues cançons, Tant s’incrementa (a partir d’un poema de Joan Vinyoli) i Pilota o jugador. Totes dues són avançaments de l’àlbum Llinatge del desig, que es publicarà aviat. Pilota o jugador, per cert, la va publicar a l’agost per una raó poc musical: “La van escoltar persones de la premsa futbolística que ens van dir que l’estrenarien a la ràdio abans del partit Barça-Nàpols de Champions”.

Dimecres a les 21.30 h, a la web del Mercat de Música Viva de Vic, Poveda i els cinc músics que l’acompanyen a Lavanda mostraran com camina un grup que busca “el misteri”: “No volia fer una cosa tan lluminosa com abans, sinó trobar un so més sofisticat i molt cremós amb sintetitzadors dels anys vuitanta que al final és molt present en tot el disc”. Respecte a sobre si les dues cançons publicades són les més representatives de l’àlbum, Poveda s’estima més cedir aquesta responsabilitat a Famílies, la peça que publicarà el 2 d’octubre i que parla sobre “com tots els poders fàctics decideixen sobre el nostre desig, i no només en termes d’amor”.

Poveda viu Lavanda gairebé com una teràpia. “Havia deixat de ser músic perquè m’havia capficat en voler viure de ser músic. Va ser un error, i quan he agafat la música altre cop com a teràpia, m’ha ajudat a estar més tranquil”, assegura, i admet que aquest és “un país molt dur per viure d’un grup”. “Amb Gentle Music Men em vaig arruïnar. De fet, vaig començar el Vida amb pressupost zero. El festival ha sigut un miracle!”, exclama Poveda.