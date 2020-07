La sensació del nou terror 'indie' i altres estrenes de la setmana

'MADRE OSCURA'

La bruixa monstruosa que ha igualat el rècord d’'Avatar'

Fa uns anys que la figura de la bruixa al cinema de terror sol estar sempre relacionada amb metàfores sobre l’empoderament de la dona o amb lectures polítiques rebuscades. Aquest boom al·legòric de les bruixes, que ha donat propostes reeixides com La bruixa o la sèrie de la bruixa adolescent Sabrina, també ha fet que s’hagi oblidat ràpidament que les fetilleres presents als contes populars han estat utilitzades gairebé sempre com a monstres terrorífics capaços d’espantar tant nens com adults. Madre oscura, l’última sensació del cinema indie de terror nord-americà, que ha aconseguit igualar el rècord d’ Avatar a l'estar sis setmanes consecutives al número 1 de taquilla (gràcies, esclar, a la crisi del covid), recupera l’esperit dels relats orals de foguera i dels contes de fades: la bruixa entesa com un ésser espantós que viu dins d’un arbre i es cruspeix nens petits. Segueix llegint. Estrena en cinemes el 17 de juliol



'SCOOBY!'

Intent poc reeixit d’expandir l’univers de Hanna-Barbera al llenguatge del nou mil·lenni

El pla de Scooby! sembla clar com l’aigua: donar nous aires al gos poruc Scooby-Doo i a la seva colla d’amics. D’entrada, reactivar la ja cinquantenària creació de William Hanna i Joseph Barbera no tenia per què ser una mala idea i, de fet, el pròleg de la pel·lícula apunta un camí apreciable, sintetitzant els orígens dels protagonistes com a investigadors de dubtosos fenòmens paranormals. Però després d’una seqüència que reprodueix fidelment els crèdits de la sèrie televisiva original, adaptant el seu estil als volums de la CGI sense renunciar a l’esperit cartoonesc, el film es torna literalment irreconeixible. Segueix llegint. Estrena en cinemes el 15 de juliol



'NINA WU'

El malson en clau asiàtica d'esdevenir actriu abans del Me Too

De Cigne negre a Perfect blue passant per The neon demon o fins i tot Mulholland drive, tota una sèrie de pel·lícules plasmen la feina d'actriu i l'aspiració a la fama com a experiències tan traumàtiques per a les protagonistes que s'arriben a dissoldre les fronteres entre la percepció de realitat, la ficció en què actuen i les possibles paranoies i malsons fruit del seu estrès. El cinquè llargmetratge del taiwanès d'origen birmà Midi Z (l'anterior, The road to mandalay, també arriba ara a Filmin dins del nou canal Casa Asia) s'apunta a aquest subgènere del cinema dins del cinema alhora que beu de diferents aspectes d'aquests films esmentats. La Nina Wu del títol (Wu Ke-xi, que també ha coescrit el guió a partir d'experiències pròpies) és una aspirant a actriu a qui li arriba per fi l'oportunitat de protagonitzar una producció important en què hi ha una escena de sexe explícit. Segueix llegint. Disponible a Filmin



'SUPERAGENTE MAKEY'

Leo Harlem, l''arma letal' del cinema espanyol per reanimar la taquilla

Mentre els cinemes continuen esperant l'arribada d'un Christopher Nolan convertit en el Mr. Marshall de l'era covid –tot i els rumors que apunten a un nou endarreriment de l'estrena de Tenet–, la taquilla espanyola s'enfronta aquest divendres al seu primer intent seriós de reanimació: Superagente Makey no té l'aval d'un director consagrat ni el d'una novel·la d'èxit, però sí el d'un actor que amb la seva anterior pel·lícula com a protagonista, El mejor verano de mi vida, va superar el milió d'espectadors i es va quedar a prop dels 8 milions de recaptació. Leo Harlem, un còmic amb moltes hores de clubs i televisió i poc currículum cinematogràfic –va debutar de rebot amb un cameo a Torrente 5–, és ara, coses de la vida, la gran esperança dels exhibidors per aixecar unes xifres paupèrrimes de taquilla. Segueix llegint. Estrena en cinemes el 17 de juliol