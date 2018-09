Marc C. Griso estrena el videoclip de 'Sueños en Barcelona'

El productor tarragoní Marc C. Griso publica aquest dijous el senzill 'Sueños en Barcelona', en què l'acompanya el guitarrista Toni Hernández. El llançament coincideix amb el d'un videoclip dirigit per Pau Fortuny i rodat a Barcelona a finals d'agost.

'Sueños en Barcelona (remixes 10th anniversary)' és la remescla d'una de les primeres cançons creades conjuntament per Griso i Hernández a finals del 2006. Amb la pausa i la tranquil·litat que marquen els sons 'chill out' i 'lounge', han tornat a treballar junts per versionar aquesta cançó, en què la guitarra espanyola es fusiona amb les textures més electròniques.

El següent projecte de Griso és un nou EP que es publicarà el gener del 2019. Seran quatre noves cançons amb la música electrònica i els sons d'avantguarda com a teló de fons, i enregistrades a Tarragona i Londres. Més endavant, aquesta nova entrega comptarà també amb diferents 'remixes'.