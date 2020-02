Margaret Ménégoz assumeix la presidència de l'Acadèmia del Cinema Francès

L'Acadèmia del Cinema Francès ha anunciat aquest dimecres l'elecció de Margaret Ménégoz com a nova presidenta de la institució. La notícia ha arribat a només dos dies de la cerimònia més important del cinema francès, el lliurament dels premis César. En les últimes setmanes hi ha hagut força rebombori a causa de les queixes d'artistes per l'opacitat i la falta de paritat en l'Acadèmia, a més de les protestes feministes en contra de les 12 nominacions a l'última pel·lícula de Roman Polanski, El oficial y el espía. A causa d'això, el 13 de febrer va dimitir la cúpula directiva de l'Acadèmia del Cinema Francès.

La crisi va adquirir una nova dimensió quan més de 400 personalitats franceses van donar suport a la tribuna que es va publicar a Le Monde que criticava l'opacitat de la institució, la falta de paritat dels seus òrgans pel que fa a la direcció i composició de l'Acadèmia, i es demanava una "reforma profunda". Alain Terzian, al capdavant de la institució des del 2003, va prometre que augmentaria la presència de dones als òrgans de direcció i decisió de l'Acadèmia, però això no va ser suficient per apaivagar les crítiques. Fins ara hi havia vuit dones entre els 47 membres de l'assemblea i sis dones al consell d'administració, format per 21 membres. L'equip que ha dimitit també es va comprometre a treballar perquè hi hagués equilibri de gènere entre els 4.680 membres de l'Acadèmia, que són els que nominen i voten les millors pel·lícules de l'any. Ara per ara, un 65% dels membres són homes.

Aquesta renovació de la presidència sembla ser la primera mesura del Centre Nacional del Cinema i de la Imatge francès, que ha emès aquest dimecres un comunicat en què anunciava la nova presidència i que "continua el treball de renovació dels César", tal com han expressat també a través de Twitter: "El CNC continua el treball de renovació del César. Després de la dimissió d'Alain Terzian de la presidència de l'associació per a la promoció del cinema, aquesta funció l'assumeix, en aplicació dels estatuts, Margaret Ménégoz".

Ménégoz estarà al capdavant de l'Acadèmia almenys fins a la primera assemblea general del 20 d'abril, segons ha anunciat en el seu comunicat el CNC. Aleshores, les persones membres de l'associació hauran "d'adoptar els nous estatuts" elaborats per la mateixa assemblea general en el marc d'una àmplia consulta dins tots els sectors i oficis del cinema "i reemplaçar provisionalment els membres dimissionaris del consell d'administració, a l'espera de la instal·lació d'un govern definitiu".

A més, el CNC especifica una segona trobada durant l'estiu amb les noves persones que hagin estat assignades com a membres i els estatuts renovats per decidir la nova cúpula directiva: "Es convocarà a l'estiu una segona assemblea general, aquesta vegada amb els nous membres units a l'associació segons els estatus renovats. Es procedirà a l'elecció d'un nou consell d'administració, la composició del qual ha de complir els principis de representativitat, diversitat i paritat garantits pels nous estatus", diu al comunicat.

Del 2003 al 2009, la productora va ser presidenta d'UniFrance, i també membre de la Comissió Nacional de Cinema. Dirigeix la productora de cinema Films du Losange, que ha produït nombroses pel·lícules de Jean-Claude Brisseau, Michael Haneke, Éric Rohmer i Andrzej Wajda.