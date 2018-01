Mor Dolores O'Riordan, cantant dels Cranberries, als 46 anys

Dolores O'Riordan, cantant d'origen irlandès i líder del grup The Cranberries, ha mort a Londres als 46 anys de forma sobtada, segons avança el diari 'Limerick Leader'. O'Riordan es trobava a la capital anglesa per fer-hi una "sessió de gravació". De moment "no hi ha més detalls disponibles", tot i que un representant de la cantant ha confirmat la notícia del seu traspàs al diari irlandès.

Nascuda el 1971 a Limerick, O'Riordan va passar a formar part dels Cranberries -que en un primer moment es deien The Cranberry Saw Us- l'any 1990, quan tenia només 19 anys. El grup va publicar el seu primer disc el 1993, 'Everybody else is doing it, so why can't we?'; alguns dels seus 'singles', com ara 'Dreams' i 'Linger', van aconseguir una gran popularitat.

Un grup essencial dels anys 90

Amb 'No need to argue' (1994) -del qual es van vendre 17 milions de còpies-, The Cranberries van confirmar que eren un dels grups amb més projecció internacional irlandesa. Entre les cançons d'aquest disc hi havia 'Zombie', 'Ode to my family' i 'Ridiculous thoughts'.

La trajectòria ascendent del grup va continuar amb 'To the faithful departed' (1996) i 'Bury the hatchet' (1999), que contenia cançons com 'Just my imagination' i 'Animal instinct'. El 2003, després de 'Wake up and smell the coffee' (2001) i el recopilatori 'Stars' (2002) el grup es va separar. El 2007, O'Riordan va publicar el seu primer disc en solitari, 'Are you listening?'. Dos anys després va arribar 'No baggage' (2009).

The Cranberries van tornar a l'activitat discogràfica el 2012 amb 'Roses'. Cinc anys després va arribar 'Something else', amb versions acústiques i orquestrals d'algunes de les cançons més conegudes del grup, com ara 'Linger' i 'Dreams', juntament amb les inèdites 'The glory', 'Rupture' i 'Why'.