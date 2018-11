Mor el cineasta Bernardo Bertolucci als 77 anys

El cineasta italià, nascut a Parma el 1941, ha mort als 77 anys després d'una llarga malaltia. Bertolucci és autor de pel·lícules tan memorables com 'L'últim emperador' –amb la qual va guanyar nou Oscars–, 'Novecento' i la polèmica 'L'últim tango a París'.

El cineasta va debutar amb 'La commare secca' el 1962, un film que comença amb una escena brutal: una prostituta assassinada al riu Tíber. Aleshores Bertolucci tenia tan sols 21 anys i la crítica va destacar la influència d'un altre mestre italià: Pier Paolo Pasolini. Dos anys després, el cineasta ja era al Festival de Canes amb 'Abans de la revolució', on el protagonista era el Fabrizio, un jove turmentat de la burgesia italiana amb inquietuds marxistes. Hi ha una gran distància i bastants anys entre aquest cinema més polític dels inicis del cineasta italià i films posteriors com 'Bellesa robada' (1996), on la protagonista és una jove americana que arriba a la Toscana, després de la mort de la seva mare, per visitar els amics de la família i esdevé un objecte de desig. El film destil·la nostàlgia per la joventut i la innocència.

La filmografia més política

Bertolucci va assegurar en més d'una ocasió que 'Abans de la revolució' tenia moltes connotacions personals, ja que reflexionava sobre la seva pròpia incapacitat de ser marxista sent un burgès. Això ho deia el gener del 1968 i pocs mesos després esclatava el Maig del 68. Li va obrir els ulls: "Volia la revolució no pels pobres sinó per mi mateix. Volia que el món canviés per mi". Malgrat tot, el cineasta es va unir al Partit Comunista el 1969. Poc després estrenava 'L'estratègia de l'aranya' i 'El conformista'. Els dos films reflexionen sobre el passat feixista italià amb textos de Borges ('L'estratègia de l'aranya') i Moravia ('El conformista').

El 1972 el cineasta italià estrenava una de les seves pel·lícules més conegudes i més polèmiques: 'L'últim tango a París', on Marlon Brando interpreta un home madur que ja ha viscut alguns fracassos que inicia una relació intensa amb la Jeanne (Maria Schneider). Ambdós només comparteixen una intimitat només física perquè no saben pràcticament res l’un de l’altre. Fa poc el film va tornar a ser motiu de controvèrsia després que Bertolucci digués en una entrevista que van modificar el guió de l'escena de la violació perquè la reacció de Schneider fos real. Poc després el cineasta italià va dir que tot plegat havia sigut un malentès i va rectificar.

El relat èpic

Després d’aquesta història tan íntima del cineasta italià, arribaria un relat col·lectiu i èpic, ‘Novecento’ (1976), protagonitzat per uns joves Robert De Niro i Gerard Depardieu i veterans com Burt Lancaster. ‘Novecento’ és també una reflexió sobre el passat d’Itàlia que comença amb l’apogeu del feixisme i acaba amb la seva derrota posterior. Entre aquest film i el multipremiat ‘L’últim emperador’ hi hauria una altra petita història: ‘La lluna’ (1979), que explica l’amor d’un jove heroïnòman per la seva mare.

Hollywood es va enamorar de 'L'últim emperador' (1987), on el cineasta explica amb molta tendresa l'extinció d'un emperador. Bertolucci ho descrivia així: "La història d'una metamorfosi, la de Pu Yi, d'emperador a ciutadà, d'eruga a papallona, de drac a jardiner".

El cineasta italià tornaria al Maig del 68 amb ‘Els somiadors’ (2003), un altra pel·lícula íntima on pràcticament tot passa entre quatre parets i que explica les relacions entre quatre joves molt perduts i sofisticats amb un punt d’arrogància. L’última pel·lícula de Bertolucci és ‘Tu i jo’ (2012), que explica la història de dos germans: la germana té problemes amb la droga i el germà vol que es desenganxi. Ella li diu que s’atreveixi a viure i s’arrisqui.