Mor l'escriptor Luis Racionero als 80 anys

L'escriptor Luis Racionero i Grau, nascut a la Seu d'Urgell el 1940, ha mort aquest diumenge als 80 anys, segons ha informat La Vanguardia. També economista i urbanista, Racionero ha sigut un prolífic novel·lista, director de la Biblioteca Nacional d'Espanya entre 2001 i 2004 i col·laborador de diverses revistes i diaris com El País, La Vanguardia i Mundo Deportivo.

Al llarg de la seva trajectòria, tant en català com en castellà, va guanyar premis literaris com el Prudenci Bertrana de 1981 per Cercamón, l'Anagrama d'Assaig de 1983 per Del paro al ocio, el Carlemany del 2000 per L'últim càtar i l'Espasa d'assaig també del 2000 per El progreso decadente. "Ha mort el meu amic, col·lega, mestre i cofundador del primer Ajoblanco. Estic molt afectat. Luis Racionero ha partit cap a l'inframon", ha diu Pepe Ribas, company de Racionero en la fundació de la revista Ajoblanco. De fet, la contracultura, especialment la lligada al moviment hippie, va ser un dels seus primers camps de treball.

Racionero va estudiar en Enginyeria i Econòmiques a la Universitat de Barcelona. Posteriorment va aconseguir una beca per a anar als Estats Units, i va doctorar-se en Urbanisme a Berkeley (Califòrnia), just quan començava a consolidar-se la contracultura. Aquell context, en ple hippisme, va propiciar l'interès de Racionero per filosofies alternatives, com ara les orientals, i l'LSD. Bona part del seu ideari en aquest sentit el va reflectir al llibre Filosofías del underground, publicat el 1977.

Com a novel·lista, Racionero va sovintejar el gènere històric, amb títols com Cercamón (1981), en què el protagonista és un trobador del segle XII; La sonrisa de la Gioconda: memorias de Leonardo (1999); El alquimista trovador (2003), sobre Ramon Llull; L'últim càtar (2001), i Antoni Gaudí: el so de la pedra (2004), entre d'altres.

En l'àmbit urbanista, i en sintonia amb alguns dels seus assajos, Racionero defensava la

mediterraneïtat i va ser molt crític amb l'urbanisme de places dures d'Oriol Bohigas a Barcelona. Segons Racionero, no tenia sentit traslladar model del nord d'Europa a la Mediterrània. Políticament va transitar un un camí prou divers. Fill de militar (va passat par de la infància al Castell de Montjuïc), va tenir uns inicis contraculturals. Es va presentar en les llistes d'ERC per Girona a les eleccions espanyoles de 1982. Més tard, i sempre crític amb les polítiques del PSOE ("Felipe González ha sigut un polític nefast", va dir), va manifestar el seu suport al PP de José María Aznar, que el va triar per dirigir la Biblioteca Nacional espanyola.