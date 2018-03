Mor l’escriptor tarragoní Jordi Tiñena als 62 anys

L'escriptor i professor Jordi Tiñena ha mort aquest divendres als 62 anys a causa d'un càncer. Nascut a Barcelona l'any 1955, Tiñena estava establert a la ciutat de Tarragona. Era llicenciat en Filologia Hispànica i en Filologia Catalana -en aquest cas també s’havia doctorat amb una tesi sobre la novel·la històrica catalana vuitcentista-. En la seva faceta de professor, havia exercit la docència com a catedràtic d'ensenyament secundari.

Havia unit la seva especialitat filològica amb la seva tasca educativa en una quinzena de llibres, que són versions o adaptacions de textos literaris medievals per a ser utilitzats en l'ensenyament, des de l'anònim 'Blandín de Cornualla' (1987) fins a 'Lo somni', de Bernat Metge, passant per 'Tirant lo Blanc' o 'Curial e Güelfa'. A més, és autor de guia per a facilitar la lectura als alumnes de Batxillerat de novel·les i llibres d'introducció a la literatura.

El 1994 amb 'Mort a Menorca' va debutar en la novel·la i ha publicat una dotzena de llibres de ficció -com 'El mercant' (2005), 'Peix de gat' (2011), 'El gos suïcida' (2012) i 'La mort sense ningú' (2016)-, a banda de narracions en diversos reculls. L'última novel·la és 'El somriure del viking'. Durant la seva trajectòria va guanyar el Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira per 'Un dia en la vida d'Ishak Butmic' (1994) i Premi Pin i Soler de Narrativa per 'Dies a la ciutat' (1998), a més del Premi Tarragonès de creació (2015) i el Premi Enlaira a la Trajectòria (2016).

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, s’ha mostrat “molt trist” per la seva pèrdua i l'ha titllat com “un referent” de la cultura de la ciutat. L’institut de Campclar de Tarragona, d’on havia estat professor durant molts a anys, també ha expressat el seu condol. “Gran escriptor, gran professor i gran persona. Perdem un referent. Descansi en pau”, han manifestat des del centre.