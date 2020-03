La Mostra d'Igualada s'obre a la contemporaneïtat i fa seva la perspectiva de gènere

Després de l'edició d'aniversari de l'any passat, la 31a Mostra Igualada, que es desenvoluparà del 26 al 29 de març, es presenta com un "punt i seguit" però alhora d"inflexió" perquè incorpora un nou director artístic, Ramon Giné, antic programador del Teatre Foment Juneda de Lleida. Giné opta per les companyies emergents i innovadores, "que surten del seu espai de confort", tal com ha explicat ell mateix aquest dilluns en la presentació del cartell. "Els relats que ens trobarem plantegen temes contemporanis, qüestionen els cànons del gènere, inclouen el feminisme i recuperen personatges silenciats". Per exemple, La casa más pequeña de Yarleku Teatro tracta el drama dels refugiats, l'òpera electrònica Infanticida –composta per Clara Peya amb dramatúrgia de Marc Rosich– versiona aquest títol de Víctor Català que és considerat el primer en clau feminista de la literatura catalana, i Marúnica, de la Cia. Roberto G. Alonso, recupera la figura de la pintora surrealista Maruja Mallo en un espectacle de dansa.

Enguany s'han rebut fins a 712 sol·licituds de companyies i n'han estat seleccionades 47 per la seva "qualitat, proposta dramatúrgica i contemporaneïtat", en paraules de Giné. La majoria, 31, són de Catalunya, mentre que 12 són de l'Estat i 4 internacionals. D'aquests espectacles, 18 són estrenes, com ara Orbital, de Farrés Brothers i Cia., una obra "d'humor i amb molta poètica en la dramatúrgia", o bé Camí a l'escola de Campi Qui Pugui, sobre infants que superen obstacles diàriament per anar a escola i que "s'inspira en situacions reals de gent de tot el món". El musical Geometria alçarà el teló d'aquesta 31a edició de la mà de Roseland Musical, que han unit música, poesia i dansa contemporània en un espectacle "fascinant".

Les quatre companyies internacionals procedeixen de França, Bèlgica i dues d'Anglaterra. Els francesos Cie. La Migration oferiran una proposta acrobàtica, mentre que els belgues Compagnie du Plat Pays! faran riure els infants amb Triple Buse, que barreja teatre físic amb clown i circ. Little Soldier Productions s'endinsarà en el món del Quixot de la mà de dues actrius –una de catalana i una d'asturiana que integren la companyia britànica– que han elaborat "una proposta imaginativa i irreverent". Finalment, la companyia Avanti Display pren els castells com a element central del seu espectacle de carrer Full Cercle.

Entre les novetats d'enguany hi ha l'increment dels espectacles de 0-3 anys (tres muntatges) així com l'impuls de la Mostra Jove (deu muntatges). Amb tot, el gruix d'espectacles és el corresponent a "més de tres anys" amb disset muntatges. La part professional, PRO Catalan Arts, un dels eixos principals de la mostra, compta de moment amb 600 inscrits procedents de 313 entitats. "Un dels nostres objectius principals en aquest sentit és plantejar-nos per què els infants deixen d'anar al teatre a partir dels vuit anys", comenta el director artístic. Per provar de donar-hi resposta, faran participar adolescents d'Igualada per debatre sobre el tema, un projecte que s'estendrà dos anys i que es realitza amb la regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Igualada. "L'objectiu és que els nois i noies siguin coprogramadors i també prescriptors entre els seus companys", afegeix Giné.

651x366 Geometria / Mostra Igualada Geometria / Mostra Igualada

Amb 100% d'ocupació en els seus espectacles i jornades professionals, Giné no es planteja fer créixer el festival: "Programem depenent dels espais que tenim". "No dic que no es pugui créixer, però també estem lligats a un pressupost". Aquesta edició és de 400.000 euros. Hi participa l'ICEC. El seu director, Miquel Curanta, va assegurar que, amb l'aprovació "imminent" dels pressupostos, dedicaran més un milió més a Arts Escèniques, que se sumarà als 11 milions anuals que hi havia fins ara. A més, ha explicat que presentaran un Pla Integral del Teatre aquest any.

Per la seva banda Pere Camps, regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, recorda que la ciutat es bolca en aquest esdeveniment que aplega fins a 30.000 espectadors. La Fira, a més, va tenir un "pes fonamental" en la candidatura d'Igualada com a Capital Cultural, que s'assumirà de cara al 2022.

Davant la inquietud creixent per l'extensió del Covid-19, el regidor explica que de moment no preveuen cap cancel·lació, però que "estan en contacte permanent amb les autoritats sanitàries". "No ens ho hem plantejat, però en tot cas és l'Ajuntament qui ha de prendre decisions", afegeix Giné.