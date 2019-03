Neix el Consell de la Mancomunitat Cultural per coordinar iniciatives entre les diputacions i la Generalitat

La conselleria de Cultura i les quatre diputacions catalanes han creat el Consell de la Mancomunitat Cultural, un òrgan per posar en comú i compartir polítiques culturals entre les administracions. Rescatant l'esperit de cooperació territorial de la Mancomunitat de Catalunya, el Consell pretén servir per intercanviar iniciatives i estendre-les arreu del país, com també per aprofitar els recursos existents de les administracions i optimitzar-los. El Consell, que no té personalitat jurídica ni pressupost propi, es constituirà amb una primera reunió el 25 de març. Alguns dels àmbits que abordarà l'òrgan són la política lingüística, el patrimoni i la cultura popular.

Entre els objectius d'aquest nou instrument hi ha la creació d'un pla de cooperació cultural que englobi tots els projectes compartits entre les diputacions i la Generalitat. Segons la consellera de Cultura, Laura Borràs, la creació de l'òrgan respon a la voluntat "de fer passos ferms cap a la unitat i la cohesió territorial" i que l'objectiu és "gestionar junts per gestionar millor". Borràs ha destacat la "necessitat" de "compartir competències" entre les administracions i ha assenyalat que l'òrgan "és un projecte per fer més eficient la feina de les administracions i avançar com a país". De moment, el Consell encara no té projectes concrets previstos però s'emmiralla en algunes iniciatives conjuntes d'èxit, com ara la Xarxa de Biblioteques de Catalunya i el sistema d'ajuts Programa.cat.

El Consell de la Mancomunitat Cultural es reunirà cada quatre mesos i estarà format per la consellera de Cultura, el secretari general del departament, la directora general i dos vocals de cadascuna de les diputacions. També participaran a les reunions cinc vocals del departament competent en matèria de cultura.