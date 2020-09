Els millors plats per a quartet de corda es degusten a L’Auditori

París i Amsterdam en tenen i, ara, Barcelona també: la capital catalana pot incorporar a la seva agenda musical una flamant Biennal de Quartets que serveix de punt de trobada i confluència creativa d’aquesta formació, que a Catalunya està en plena ebullició. Ja a la passada edició de la Schubertíada de Vilabertran va ocupar el lloc protagonista i és que, gràcies a la pedrera que el Quartet Casals ha anat picant a l’Esmuc –on els seus membres ensenyen–, estan apareixent noves formacions i d'altres es consoliden. Aquest és l’aspecte que ha destacat Rosa Tubau, la nova directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, així com el fet que el patrimoni català llueix en el cartell. El Quartet Casals està a l’origen d’aquesta iniciativa que servirà per obrir la temporada 2020-2021 de L’Auditori, que limita l'aforament dels concerts al 50%. “Amb els Casals hem fet moltes coses esbojarrades, com ara les integrals de Beethoven i Schubert... Però aquesta potser és la que més”, ha bromejat Robert Brufau, director de L’Auditori. “Fa tres anys que se’ns va acudir organitzar una biennal veient que a altres ciutats es feia i que és un format molt atractiu, una mena de festa amb grups d’arreu del món amb els quals pots compartir concerts i repertori”, comenta Arnau Tomàs, el violoncel·lista del Quartet Casals.

La primera Biennal de Quartets es desenvoluparà del 17 al 20 de setembre amb un cartell de vuit concerts, quatre matinals i quatre vespertins. S'han programat 22 obres per a quartet de corda interpretades per sis formacions diferents. A banda dels Casals, hi participaran els quartets Marmen, Cosmos, Diotima, Dalia i Modigliani. La Biennal, cocomissariada per L’Auditori, està dedicada al “papa Haydn”, tal com l'anomena Arnau Tomàs. “En una primera edició calia fer un homenatge a l’inventor del gènere i de qui compositors posteriors agafen els recursos per escriure les seves partitures”, comenta el violoncel·lista. "Hem programat els millors plats per a quartet de corda", assegura, i com a exemple posa el gran clàssic La mort i la donzella de Schubert, o bé el Quartet núm. 8 en do menor de Xostakóvitx, "una obra que el compositor poques vegades podia tocar i no acabar plorant". "Es va inspirar en les ruïnes de Dresden després dels bombardejos a la Segona Guerra Mundial", recorda Tomàs.

651x366 El Quartet Casals El Quartet Casals

Patrimoni antic i actual

La Biennal inclou dues estrenes mundials: el Quartet Diotima interpretarà Code is poetry, de Luis Codera Puzo, i el Dalia oferirà la primera audició del Quartet de corda núm. 8 sobre un tema de Cristóbal de Morales, de Josep Soler. El patrimoni musical català estarà present amb la música de Robert Gerhard, de qui enguany es commemora el 50è aniversari del naixement (Quartet Cosmos), i de Jordi Cervelló, amb el quartet autobiogràfic Remembrances. També tocaran una obra de la compositora Raquel García-Tomás d’encàrrec, [...] così mostraste a lei i vivi ardori miei [...], una peça inspirada en un madrigal de Monteverdi que interpretarà el Quartet Cosmos. "Estem sorpresos que un quartet de corda pugui crear tota aquesta paleta de textures, és una obra visceral i desenfrenada", comenta Bernat Prat, violinista de la formació. Per contrast, l'obra de Gerhard es més aviat "intel·lectual": "És una peça excepcional perquè Gerhard coneixia molt bé aquesta formació", opina Prat. García-Tomás, per la seva banda, s'ha mostrat molt satisfeta pel fet que la peça tingui sortida i es programi: "El Quartet Cosmos la té incorporada al seu repertori i la van tocant sovint, i quan es toca una peça millora perquè la interioritzen i la milloren", ha defensat.

651x366 El Quartet Cosmos / L'Auditori El Quartet Cosmos / L'Auditori

Nova plataforma digital

La Biennal de Quartets es podrà seguir per streaming a través de la nova plataforma Auditori Digital, que requereix un registre previ (i gratuït) per poder accedir als continguts. La proposta virtual es complementa amb continguts exclusius, com ara un vídeo del Quartet Casals interpretant el nocturn del quartet Vistes al mar, d’Eduard Toldrà, als entorns de La Vila de la Vall de Bianya en 3D i sistema immersiu de so, i que han realitzat amb l'estudi d'arquitectes RCR. Per streaming també es desenvoluparà un vessant pedagògic de la Biennal, amb una Jornada Professional per a Formacions de Cambra que es farà el 6 d'octubre a L'Atlàntida de Vic, amb les actuacions del Kebyart Ensemble, el Quartet Atenea, el Duet Sosnowska-Garcías i el Trio Pedrell.

Arnau Tomàs es felicita de l'efervescència creativa que existeix al voltant dels quartets actualment –"cada dia tinc el mail ple de compositors que ens envien les seves propostes i algunes són interessants"–, i insisteix que l'especificitat del quartet és que soni com un sol instrument, i per aconseguir-ho cal una feina d'anys. Brufau afegeix que encarregar un quartet pot ser "un regal o una putada" per als compositors, ja que és un gènere que arrossega un pes històric feixuc. "Hi ha un respecte i una voluntat de conèixer el que s’ha fet prèviament que és necessària per poder innovar i trencar –recorda Brufau–. Ara bé, amb cap altra formació no s’ha arribat tan lluny a nivell interpretatiu perquè els quartets són formacions molt estables, obsessives, i és un llenguatge que permet arribar a la perfecció".